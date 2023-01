Con la entrada del nuevo año ya no hago revisión de vida, me asusta, solo doy gracias por cada segundo y momento vivido. ( LUIGGY MORALES )

Ya no tomo resoluciones de fin de año. Aquello de rebajar ni lo pienso, mucho menos ser un mejor ser humano. Un chofer de Uber me dijo el otro día, mientras me llevaba a Casa de Teatro, que ya la gente de mi edad debía de hacer lo que quisiéramos porque nos quedaba poco.

Y no me lo dijo burlándose, sino como alguien que estaba muy convencido de lo que estaba afirmando.

-Usted ya está pago -agregó-, así que si quiere hacer alguna travesura hágala.

-¿Usted me da permiso? -le pregunté medio serio.

-Usted es viejo y sabio -enfatizo- y sabe mejor que yo que sus días están contados, bueno eso solo lo sabe Dios, pero es ley de vida.

-¿Cuántos años tiene usted?

-Llegando a los 80 -contesté.

-¡Ojalá yo! Apenas llego a los 40 y no creo que llegue tan lejos -me dijo riéndose-. Daría lo que no tengo porque alguien me asegurara llegar a su edad y tan enterito.

-¡¡¡Ud se ve bien caballero!!! -recalco.

No hago revisión de vida, me asusta, solo doy gracias por cada segundo y momento vivido. Siempre he sabido que la vida es una oportunidad y un misterio que a mis tantos años no me he podido explicar y dudo con el tiempo que queda de olvidos y confusiones que se aclare.

Dios me espera con todas las respuestas. Tampoco me juzgo mucho, he cometido muchos errores y me hubiera gustado ser más perfecto, algunos días lo intento.

El mundo de hoy me apena, sigo sin entender la violencia, los egoísmos desmedidos, el desbalance de riquezas, los intereses mezquinos, el afán de poder y la deshumanización en que estamos viviendo. Sigo soñando, es mi único tesoro y lo que me mantiene joven y lleno de energía, sigo amando con la misma intensidad, la curiosidad no me abandona, el deseo de aprender, de descubrir nuevos mundos y, desde que supe el poder de los abrazos, los he multiplicado aun a aquellos que conozco por primera vez.

La muerte no me asusta, más bien me intriga. Sospecho que me esperan sorpresas, Dios tiene que ser muy creativo, EL CREATIVO POR EXCELENCIA.

Si se atrevió a crear un mundo como este, el que viene que es eterno debe de desbordar cualquier imaginación. En un tiempo hacía ejercicios imaginando lo que me esperaba, ya no. Quiero que me sorprendan y estoy seguro así será. El regreso a nuestra CASA después de haber caminado por este valle de lagrimas será grandioso.

Además, aquellos que hemos cultivado el amor, experimentaremos ese amor en su grado más puro e inimaginable.

Comienza otro año, los pronósticos según los pitonisos económicos no pintan muy buenos, el daño que hemos hecho al planeta cobra seriamente con desastrosas manifestaciones, la guerra acecha, la amenaza nuclear de las potencias... en fin, me sumerjo en mi utopía de seguir trabajando por un mundo mejor, sé que lo voy logrando aunque sea solamente en mi pequeño e humilde universo.

Soy un profesional de la alegría y no pienso bajar mi bandera. Perdonen pero, a pesar de todo, creo que será el mejor año si todos apostamos a eso y trabajamos con esos fines.

Sueñen conmigo.