Un papá viralatas

Pregunta: Doctor Munir, tengo una perra pastor alemán y cuando estaba en calor o celo se me escapó para la calle y la cubrió un viralatas. ¿Es verdad que la raza se daña o es mentira?

Respuesta: No, la raza no es afectada en lo absoluto, pero ya esos cachorros no van a ser puros como su mamá. Por los tanto, la cría sí queda afectada. Es decir que esos perros cuando tengas sus descendencias no van a ser puros.

Y con tu perra no vas a tener problema, solo tienes tener más cuidado la próxima vez, y buscar un perro de su misma raza.

Pregunta: Doctor, creo que mi perro de un año y cuatro meses tiene un solo testículo. Le siento nada más uno. ¿Esto le puede presentar algún problema?

Respuesta: Muchos propietarios acuden a mi consulta veterinaria al apreciar que su cachorro no tiene uno o los dos testículos.

Hay animales monórquidos (un solo testículo en la bolsa escrotal) o criptórquidos (ausencia de ambos testículos en la bolsa escrotal) Debes tener en cuenta que este problema no suele impedir la reproducción, pero, también debemos considerar que es un problema que suele ser transmitido a las siguientes generaciones. No debes de cruzarlo ya que se considera hereditario y llevarlo a evaluar con el veterinario para que determine si merece cirugía o no y qué tan grave es el caso. l