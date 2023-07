Los hábitos del chihuahua

Pregunta: Doctor tengo un chihuahua que se lame constantemente el ano o alrededor, lo he visto de cerca y no se le ve irritado, ni herida ni nada, pero no deja de hacerlo. ¿A qué se debe esto?

Respuesta: Los perros se lamen como parte de su comportamiento normal de higiene para mantenerse limpios. La zona anal es importante para ellos ya que contiene feromonas que pueden comunicar información a otros perros. Aunque no veas signos evidentes de irritación o heridas, puede haber una sensación de picazón o molestia en esa zona.

Los perros tienen glándulas anales que producen secreciones y a veces, estas glándulas pueden obstruirse o inflamarse causando incomodidad y un aumento en el lamido, lo que a su vez produce estrés o ansiedad. Este lamido excesivo también puede ser una respuesta al estrés.

Por tal razón, el animal lamerá con frecuencia el área para intentar aliviar la presión en las glándulas, algunos perros hasta se arrastran sentados en el suelo para tratar de vaciarlas. Esto solo el veterinario puede tratarlo, por lo que te recomiendo lleves a tu perro a una consulta.

Al igual que los humanos, algunos perros pueden desarrollar comportamientos compulsivos para aliviar la tensión emocional.