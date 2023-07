La vacuna BCG protege contra Covid-19

A los niños recién nacidos les administramos dos vacunas de manera rutinaria, la primera dosis de la Hepatitis B y una dosis única de la BCG (Bacilo Calmette-Guerin) contra la tuberculosis. Si bien es cierto que la BCG podría no evitar la tuberculosis pulmonar, sí ha demostrado que puede evitar la tuberculosis miliar (tuberculosis diseminada a otros órganos del cuerpo a través de la sangre) y la meningitis tuberculosa, una enfermedad que si no mata al niño lo deja con serias secuelas neurológicas de por vida.

El tiempo estimado de protección por la vacuna BCG aplicada al recién nacido es de unos 10 años y podría extenderse a 15 o 20 años si se aplica más tardíamente. Hoy, se recomienda, revacunar con esta vacuna a las personas sobre los 65 años de edad y así, protegerlos contra la tuberculosis y otras infecciones respiratorias.

Por la historia de la medicina, la práctica médica y los trabajos publicados se sabe, que estar vacunado con la BCG protege contra la lepra y la malaria. Y años antes de que se conociera la pandemia que produjo el SARS-Cov-2, existían investigaciones que sustentaban que la vacuna protegía contra ese virus y sus secuelas, particularmente en adultos mayores y en personas con enfermedades debilitantes.

Pittet et al. reportó (abril 27, 2023) los resultados de su trabajo en los que la vacuna BCG redujo el impacto de la Covid-19 en trabajadores de la salud y evaluó el efecto protector de la BCG ante dicha enfermedad. Tres años antes de la pandemia, un número sin precedentes de estudios (más de 400) ya hablaban del posible rol preventivo de la BCG frente al virus que luego produciría la Covid-19.

El efecto beneficioso no buscado de la BCG puede también ocurrir con otras vacunas y contra otras enfermedades. Lo que se conoce como el efecto de protección inmunológica cruzada de las vacunas, que viene a ser un valor agregado más, para que entendamos que las vacunas nos pueden proteger de distintas maneras desde el nacimiento y para toda la vida.

En conclusión: "no hay dudas que los países sin políticas de vacunación universal con la BCG se han visto más afectados por la Covid-19 en comparación con aquellos con políticas de vacunación de larga data". Reconociendo que, esta afirmación y otras, deberán sustentarse con las evidencias científicas de nuevos estudios que se están realizando a nivel global.

REFERENCIA: BCG to protect against Covid-19 Care workers. New England Journal of Medicine, July 13, 2023. DOI: 10.1056/NEJMc2306483