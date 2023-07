Quiere salvar matrimonio

Pregunta: Hola doctora, yo me casé embarazada, no tenía mucho tiempo de novios con mi pareja, ahora como esposos tenemos 3 años y no me siento bien. Resulta que desde el inicio, cuando yo estaba en gestación, él me fue infiel con una compañera de la universidad, una chica que hizo de todo para que yo me enterara. Ella me llamaba y me insultaba y él nunca hizo nada para ponerla en su puesto. Fue horrible vivir mi embarazo con alguien que ni siquiera me veía como mujer, en todo este tiempo él me ha pegado muchos cuernos, sin mentirle, él nunca ha estado solo conmigo y me cuestiono si es que soy tan poca cosa para él, que nunca me ha dado mi lugar. Yo quiero saber que puedo hacer para salvar mi matrimonio.

Respuesta: Querida, para salvar un matrimonio el requisito principal es que ambas personas quieran hacerlo y estén dispuestas a trabajar en conjunto, donde agoten un sinnúmero de emociones y conductas a favor de la dinámica, como el respeto, compromiso, lealtad y sacrificio. Ahora te pregunto: ¿Has sentido que tu pareja te ha dado señales de que puede y quiere hacerlo?

Sé que es difícil aceptar el hecho de que tu pareja no te valore y que es capaz de seguir irrespetando la relación que tienen buscando otras mujeres, pero no puedes ni debes asumir la parte que le corresponde a él. Yo creo que sus acciones están bastante claras sobre lo que es su prioridad.

Con relación a dudar si eres una mujer completa, es común sentir que no somos suficiente cuando nuestra pareja decide involucrarse con un tercero. Tendemos a pensar que hay algo mal en nosotros o que quizás son nuestros defectos los que los lleven a la infidelidad, pero es muy importante que sepas que no es así, el único responsable de sus deslealtades es él. No hay nada mal contigo, al contrario, has dedicado tiempo y aguantado miles de cosas para mantener tu matrimonio sin recibir, al menos, respeto a cambio.

Perdona la crudeza, pero hay momentos donde debemos recoger nuestra dignidad y regalar nuestra ausencia.