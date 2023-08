Ella sufre porque no le dan su posición

Pregunta: Buenas, escribo porque me gustaría que mi historia sea publicada en la columna que la doctora Ana Simó responde cada semana, esto es un desahogo para mí y ojalá y mi exesposo que no me cree pueda verla ya que no permite que yo le hable.

Siento que mi vida se ha apagado. Tengo 28 años de edad, cuando tenía 18 años comencé a trabajar en una ferretería en dónde conocí a la persona con la que compartí 10 años y dos hijos. Resulta que iniciamos una relación en la cual yo siempre lo buscaba cuando había peleas o separaciones, en todo este tiempo siempre le reclamaba atención y mi lugar de esposa, ya que no convivimos mucho tiempo bajo un mismo techo porque siempre que iniciábamos a estar juntos por cualquier pelea se iba para donde su mamá quien siempre aunque él no lo asuma, ha sido quien tiene control de sus decisiones. Nuestras salidas y regalos debían ser escondidos porque su mamá se podía molestar, así mismo debíamos asistir a todos los viajes familiares porque había que llevarla a ella y dar gusto a la familia aunque en ocasiones él me expresara que no quería ir. Vivimos una relación inestable en la que no hubo el amor, cuidado y respeto de las relaciones de pareja. Siempre he sido muy independiente y trabajadora y me he pagado yo misma mis cosas, nunca obtuve ningún bien económico, ni casa, ni carro ni nada pues solo quería darle el hogar que nunca tuve a mis hijos por eso siempre lo buscaba a él, porque era quien pensaba que era el padre de mis hijos. Digo era porque todo se ha volcado contra mi cuando no sé cómo de la nada luego de 8 años ni con qué influencias él decide realizarle un ADN al niño porque según siempre tuvo dudas pero nunca me había comentado, la realizó escondida de mí, luego obtuvo el resultado y lo calló por casi dos meses. Un día le exijo que ya quiero que nuestra relación cambie por lo que me dice que no funcionará lo nuestro y cuando le pregunto el por qué, me dice que porque el niño no es su hijo, como estoy ajena a la situación y considero que sí lo es, le pido realizar una prueba la cuál para mí sorpresa estaba realizada y él había callado.

Finalmente, él ha contado a su familia que el niño no es su hijo, todos me odian me han criticado, desacreditado y puesto por el suelo, en ningún momento le fui infiel en nuestra relación, pido repetir la prueba y él se niega. Si en dado caso ese no es su hijo como él piensa, fue concebido en un momento en que nos separamos cuando éramos novios y pues bajo alcohol estuve con quien fue mi anterior novio que son los únicos dos con los cuales he estado en mi vida. Pero juro que nunca supe nada de esto, jamás haría un daño así de que él criara un hijo que no fuera suyo yo estando consciente más porque mi niño lo ama con locura y es quien más ha sufrido en esta situación pues él se fue y nos abandonó a mí, al niño y la otra hija de un año que tenemos. No me cree y por más evidencias que le he mostrado en donde el otro hombre dice que no lo sabía y que jamás le pegue cuernos con él, sigue juzgándome y culpándome.

Me duele el hecho de que él está consciente de todo lo que he luchado por estar con él y construir un hogar, no pedía más que su amor, no es un hombre de dinero y siempre todos los gastos han sido mitad por mitad, no tenía razón para hacer ese daño a todos. He querido morir desde ese día, por el hecho de ver mis hijos llorar y sufrir por mi culpa. Perdí 10 años de mi vida luchando siempre por lograr tener ese hogar en un momento. Aun no entiendo por qué decidió callar algo tan delicado cuando lo supo y luego entonces permitir que su familia me ofenda y me tenga en el lugar que me han puesto hasta hoy juzgándome por algo que también desconocía. He tenido que ir a psicólogos y ser tratada porque no estoy en paz, no duermo, no como, no puedo dejar de llorar, pues he acabado con lo que siempre soñé, mi hogar que aún no estaba formado, pero sí creo que podíamos llegar a formarlo y lo malo es que lo he hecho siendo inocente y ajena a toda esta situación. Muchas gracias, espero estarla leyendo luego.

Respuesta: Hola, me gustaría que te fijaras como ahora todo el conflicto gira en torno a la duda de si él es o no el padre del niño, cuando en realidad, entiendo que han ocurrido muchísimas cosas entre ustedes y esto ha sido lo que colmó la dinámica relacional.

Creo que debes hacerle al niño la prueba de ADN con la persona que era tu pareja y si sale positivo, mi recomendación es que sigas siendo tratada psicológicamente. Ahora bien, necesito que entiendas que en tu correo hablas de la familia que tenías, pero me gustaría que te preguntaras: ¿crees que tenías una buena relación? ¿Crees que él en realidad valoraba lo que hacías?

Tienes que dejar de pensar que lo diste todo y que él lo sabe, pues quizás no necesariamente él lo ve de esa forma. Creo que es momento de centrarte y buscar tu paz, en darle a tus hijos lo mejor y asumir las consecuencias de aquello que ocurrió en el pasado.

Quítale valor a lo que los demás piensen de ti pues no puedes controlar eso. Si el niño resulta ser hijo de tu ex novio de esa época, te tocará asumir lo que eso implica.