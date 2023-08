Sin educación no puede haber desarrollo ni lactancia

La semana del 1 al 7 de agosto se celebró "La Semana de la Lactancia Materna" como una manera de recordar y estimular acciones que fomenten la lactancia de los niños en todo el mundo. Y, aunque esto no está mal. Si nuestros líderes, políticos y gobernantes no se deciden a educar a nuestros pueblos, nos podríamos pasar un siglo más celebrando y conmemorando esta y otras fechas.

En nuestros países deben producirse políticas oficiales y acciones concretas que estimulen la lactancia materna, comenzando por elevar el nivel de la educación de la población, porque sin educación no hay desarrollo, y sin este, no se consiguen objetivos tan simples como que las madres amamanten a sus hijos.

Los pediatras conocemos muy bien esa realidad, cuando atendemos a madres de estratos sociales bajos y las comparamos con otras de un nivel educacional más alto. Y es que, a más alto nivel de educación y desarrollo hay más aceptación de la lactancia materna. Pero no me refiero al desarrollo que se nos han venido ofertando, que consiste en tener más cosas, en hacerse rico a como sea, construyendo grandes plazas o en poder adquirir el vehículo más caro. Me refiero al desarrollo que ha sido posible en aquellos pueblos que han sido liderados y conducidos por los caminos del trabajo, la honestidad, del respeto a las leyes, a sus instituciones, con igualdad de oportunidades, justicia social y educación de calidad. Con un sistema fuerte de Salud pública y protección en salud en el que la prevención de enfermedades, las inmunizaciones, el agua potable y la Seguridad Social ha llegado a las grandes mayorías. En este escenario, las madres entienden fácilmente que deben amamantar a sus hijos.

Mientras en nuestro país las familias no puedan inscribir a sus hijos(as) en la escuela pública, porque esta es un desastre; que cuando las niñas llegan a la mayoría de edad o quedan embarazadas siendo aún adolescentes, muy pocas habrán tenido la oportunidad de entender que el amamantamiento las beneficia a ellas y a sus hijos, terminando seducidas por la propaganda y elegir la lata de leche en polvo.

Por esos y muchos otros obstáculos que aún encontramos en las vías que deberían conducirnos al desarrollo es que la República Dominicana tiene la tasa más baja en lactancia materna de Latinoamérica y el Caribe y la cuarta más baja a nivel mundial.