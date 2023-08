Preparando el parto

Pregunta: Saludos. Tengo una Pastor Alemán que se encastó. He investigado en Internet sobre la gestación, parto, etc. Le he dado en la comida una cápsula diaria de vitaminas muy completa, le estoy dando alimento para cachorros y se lo seguiré dando mientras esté lactando.

También leí que una semana antes del parto debe desparasitarse la perra. ¿Cómo debo de hacer esto? ¿Qué producto compro? ¿Cómo se lo administro y en qué dosis?

Me enteré de que lo normal es que el parto dure entre 30 minutos y una hora en salir cada cachorro y que cuando se crea que ha terminado de expulsar el último debe inyectársele Oxitocina para que no quede nada en la matriz de placenta y así evitar una posible infección futura. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué Oxitocina compro, una veterinaria o de la de humanos en la farmacia "Pitocin" o equivalente? ¿En qué dosis, cuántos CC debo administrarle?, ¿intramuscular o subcutánea?

Ella pesaba 50 libras antes de estar gestando.

¿Los perritos, cuándo hay que vacunarlos y qué vacunas hay que ponerles? Cualquier otro consejo que me pueda dar se lo agradeceré.

Respuesta: Qué bueno que te guste leer y también investigar sobre tu mascota. El tipo de alimento que le estás dando a tu perro es el correcto, muy bien por ti, pero no solo hasta que esté lactando, sino todo el tiempo debes de darle alimento balanceado especialmente para perros, que es lo mejor para ella.

En cuanto a cuál medicamento comprar, el parto de una perra es lo más natural del mundo. Basta con dejarla parir en el área que ella busque para eso. Si la perra hace su labor de parto sin ningún problema, solo debes de mantener el lugar limpio y seco, proporcionarle mantas para que les genere calor y verificar que ella haga su trabajo de limpiar y amamantar a los perritos.

Ahora bien, si tu perra presenta problemas con el parto no debes ponerle ningún medicamento. Solamente el médico veterinario es el que decidirá cuál es el medicamento que requiere la perra. Nunca hagas esto por tu cuenta ya que puedes lesionar al perro o inclusive provocarle la muerte.