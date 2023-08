5 trucos para que el dinero no se termine antes del cobro

Presupuesta lo que gastarás y gasta de acuerdo a lo que se presupuesta... no a lo disponible. ( LUIGGY MORALES )

No propongo hacer magia, aunque veo cómo algunos sí la hacen para llegar al siguiente cobro.

Vivir de cheque en cheque, como se dice generalmente, no es lo más saludable. Causa un tremendo estrés y lleva a problemas financieros con incidencia en el futuro desde que un mes se desvía de nuestro control.

Propongo tomar las siguientes precauciones para conseguir que nuestro ingreso sea suficiente para no tener que sufrir las horas, o días, antes de recibir el próximo ingreso.

*No tomes deudas no productivas: ya sé, es más fácil decirlo que hacerlo. Te cuento que caer en deudas es una consecuencia, no la causa en sí. Si encuentras la verdadera razón por la que caes en ese sistema, podrás evitarlas.

*No gastes según lo que tienes en la cuenta: si cuando recibimos ingresos gastamos más que los días antes de volver a recibirlos, es un indicio inequívoco de que estamos gastando de acuerdo al disponible. La solución es presupuestar lo que se gastará y gastar de acuerdo a lo que se presupuesta... no a lo disponible.

*Ten dinero para los inconvenientes: la pregunta es: ¿cómo lograrlo? Guardando cuando entra. Iniciar con un fondo de tranquilidad, no de emergencia. Y seguir siempre guardando parte de lo recibido. Así tendremos eternamente dinero para inconvenientes... y hasta para realizar sueños y darnos gustos.

*No uses la tarjeta cuando no tienes dinero: si nos antojamos de algo fuera de lo planificado y la opción para comprarlo es utilizar la tarjeta, será un error que se pagará caro. Tener la amiga plástica bajo control es una gran sabiduría.

*Vive bien: vivir en equilibrio es lo mejor que podemos hacer para tener una buena vida. ¿Sé lo que realmente me hace sentir bien? Te aseguro que muchas actividades que no realizamos son más económicas y nos dan más placer.

Algunos creen que gastar menos es bajar la calidad de vida. Para mí, tener dinero suficiente todos los días, es vivir de la mejor manera. El estrés de endeudarnos es terrible, al igual que la ansiedad por la incertidumbre de afrontar los pagos que vendrán, o las compras que no podré hacer.

Tener una vida financiera bajo nuestro control es primordial para que podamos hacer adquisiciones de igual manera, ya sea que acabamos de recibir dinero o que lo tendremos mañana. El que puede salir a comer el día antes de cobro sin estrés, ansiedad ni remordimiento puede sentir que su ingreso está alcanzando para lo que desea.