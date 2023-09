Una comida con hormigas

Pregunta: Buenas tarde doctor, tengo un chihuahua y en el plato donde le pongo la comida se le llena de hormigas. ¿Qué puedo hacer para esto? Estoy desesperado, gracias.

Respuesta: La mayoría de los dueños de esta raza, como no comen mucho, siempre le dejan la comida puesta en su plato. Este es un gran problema, porque no solo hormigas se acercarán a la comida, también cucarachas, ratones etc. Te aconsejo ponerle su comida y si de 10 a 15 minutos el perro no se la ha comido, debes retirarla y ponérsela más tarde y repetir lo mismo hasta que se acostumbre a comérsela en ese periodo de tiempo y así evitamos esto. También puedes tratar con unos comederos que tienen una depresión alrededor del plato principal. Esta se llena con agua y las hormigas no pasarán al recipiente principal.

Pregunta: Hola doctor, mi perro es un pastor alemán de 2 años, y últimamente está muy agresivo, desobediente, ladra mucho y molesta a los vecinos, si no está de acuerdo con algo nos ataca o nos lo da a notar. No deja que lo bañen, una vez mi madre lo movió de lugar para limpiar y la mordió en la mano. Está vacunado y todo, pero estamos muy disgustados con él. ¡Ayúdeme por favor!

Respuesta: Es bastante preocupante lo que está pasando sobre todo porque el pastor alemán es un perro de raza grande y fuerte que puede herir de gravedad e inclusive la muerte a quien ataque. Te recomiendo llevarlo al veterinario para descartar cualquier enfermedad que pueda estar afectándolo. Una vez se verifique que no tiene ninguna enfermedad, un adiestramiento de obediencia es un excelente método para lograr un mayor control sobre tu perro y ahí le corregirán esa conducta.