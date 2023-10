Dra. Jenny Capellán: "Los cuidados paliativos no sólo van dirigidos a los pacientes, sino a familiares y cuidadores"

Desde sus inicios, el término "cuidados paliativos" ha tenido diferentes modificaciones tratando de incluir cada vez más detalles que lo definan.

En 1990, la Organización Mundial de la Salud adoptó la definición propuesta por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, en la que los define como el cuidado activo e integral de pacientes cuya enfermedad no responde a terapéuticas curativas, precisando que el control del dolor, de otros síntomas y problemas psicológicos, sociales y espirituales es primordial.

En 1998 la Asociación Internacional de Cuidados Paliativos y Hospice introdujo una nueva definición, aceptada en consenso en 2020, en la que define los cuidados paliativos como la asistencia activa, holística, de personas de todas las edades con sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una enfermedad severa, especialmente de quienes están cerca del final de la vida.

"Los cuidados paliativos no sólo van dirigidos a pacientes de cualquier edad que padezcan alguna enfermedad severa, sin alternativa curativa, de origen oncológico o no oncológico, sino que también están dirigidos a los familiares y/o cuidadores", explica la doctora Jenny Capellán, anestesióloga, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos del Hospital Metropolitano (HOMS).

A su entender, y en honor al día Mundial de los Cuidados Paliativos, que se celebrará el próximo sábado, los cuidados paliativos revisten "suma importancia, ya que ayudan a mitigar el sufrimiento causado por los síntomas físicos y emocionales relacionados a la enfermedad, brindando, tanto al paciente como a la familia, el acompañamiento necesario para hacer de ese proceso lo menos difícil posible. Existe un esquema de manejo en el paciente paliativo que se extiende desde el momento del diagnóstico de la enfermedad hasta después de la partida del paciente, brindando apoyo en el duelo de pérdida a familiares que así lo requieran", sostiene Capellán.

La especialista asegura que la inversión económica es muy inferior, "de hecho, el advenimiento en la aplicación de cuidados paliativos inicia en las grandes potencias, principalmente en el continente europeo (que es donde se visualiza uno de los mayores números de pacientes con edad avanzada y con ello mayor índice de enfermedades crónicas), a fines de disminuir los costos de atención".

En nuestro país, explica la galena, no existen registros estadísticos sobre qué porcentaje recurre a este tipo de cuidados, pero si nos referimos a las estadísticas europeas "en la actualidad, en España un 60% de las muertes son causadas por enfermedades crónicas, de las cuales un 50% necesita cuidados paliativos; sin embargo, a pesar de ser un país desarrollado cada año más de 80,000 pacientes mueren sin acceder a ella", subraya la especialista.

Y aunque es una especialidad relativamente joven, "nuestro país cuenta con un número cada vez mayor de médicos formados para brindar este servicio; sin embargo, el acceso a esta modalidad de atención médica sólo es posible en las grandes ciudades y en los principales centros de salud del país. Esta especialidad aún no está incluida en el catálogo de servicios de la seguridad social y los pacientes que requieren esta atención deben pagar de manera privada para recibir sus beneficios, a pesar de que el paciente haya pasado a un plan catastrófico en su seguro médico", se lamenta.

Resalta también el hecho de que el Hospital Metropolitano de Santiago, movido por su compromiso social, bajo la dirección del doctor Rafael Sánchez Español y la gerencia de Sergio Blasco, ha tomado las medidas necesarias para que sus pacientes puedan acceder a este servicio con la calidad que les garantiza y a las mejores tarifas.

Eutanasia vs. Cuidados paliativos

Los cuidados paliativos no pretenden ni acortar ni alargar la vida de los pacientes, el objetivo es administrar fármacos y tomar medidas que mejoren los síntomas que afecten su calidad de vida. La eutanasia tiene como objetivo administrar fármacos para terminar con la vida del enfermo."Los pacientes y/o familiares que no están en un programa de paliativos, con síntomas no controlados, que les ocasiona sufrimiento físico y emocional, pueden pensar que su única alternativa es la eutanasia. Quiero aprovechar para decirles que NO. Primero, en nuestro país no es legal, y pensar en eutanasia le generará al familiar una sensación de homicidio que le acompañará durante toda su vida. Por otro lado, con un adecuado acompañamiento y manejo paliativo se puede disminuir el sufrimiento brindándole al paciente la oportunidad de tener una mejor calidad de vida manteniendo su dignidad", concluye enfáticamente Jenny Capellán.