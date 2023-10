Un cumpleaños espectacular

Mi hermana menor cumplió 50 años. En el fondo me alegro que me alcanzara para no estar solitaria en este particular pódium familiar, pero también porque me da la oportunidad de escribir un poco de ella: la espectacular Carmen Tulia.

Espectacular con todas las letras y con un corazón de oro, tan grande como ella. Lo primero que notas sobre Carmen Tulia es que es size plus y lo lleva con mucha honra. Es una fuerza de la naturaleza y lo sabe. Llena el espacio con su particular espíritu y hace que la gente ría con ganas, haciéndose inolvidable.

Tiene un espectacular sentido de la moda, del estilo y de las joyas. Anda siempre al último grito de París y de China y todo le queda bien. Conoce su cuerpo y le saca el mejor provecho a sus curvas rotundas. Nadie compra mejor que ella y tiene un ojo clínico para identificar lo que es bueno, aun en tiendas online de dudosa procedencia. Pero no es egoísta, te llama cuando ve algo que es "igualito a ti" y generalmente lleva razón. No deja de llamarte hasta que lo compras. Es la mejor cliente de su courrier.

Tiene un espectacular grupo de amigas que ha cultivado con mucho esmero. Las he visto pelear, llorar, beber, bailar, decirse de todo, pero ceder y perdonarse cuando la cosa se va a más. En estas más de tres décadas de amistad se han apoyado en todos los procesos, en matrimonios y divorcios, y han criado a sus hijos como familia de sangre, honrando su múltiple comadrazgo. Es una amistad que se basa en la aceptación de sus diferencias, en la honestidad y en la lealtad absoluta. Por encima y por detrás de la amistad hay una hermandad a toda prueba.

Mi hermana tiene un espectacular carácter. Cambia más rápido que una veleta al viento. Se prende y se apaga sola, llora a mares y ríe a carcajadas en el mismo párrafo. En el caso de ella, pierde el que se molesta porque es posible que al final ni recuerde lo que pasó. Le encanta el chantaje sentimental y pelear con su mamá en su particular relación tóxica y codependiente. Es la preferida de mami y ambas lo saben. Las demás lo aceptamos y procuramos no meternos, no vaya a ser cosa que las dos se alíen en contra nuestra.

Mi hermana tiene una espectacular familia. Conoció al último amor de su vida y viven su historia. Con hijos propios y compartidos han sobrevivido las montañas y los valles de todas las relaciones. Prometieron amarse ante Dios y los hombres y han cumplido. En el proceso, nos han enseñado a todos de tolerancia, paciencia y resiliencia. Claro, Daniel es un santo, pero eso es tema de otro escrito. Entre los dos suman cuatro hijos y una nieta.

Mi hermana tiene hermanas espectaculares. Y eso tampoco lo puede negar. Hemos peleado por todo y hemos sido cómplices y una muralla cuando ha sido necesario. Reconocemos que es la del corazón más blando y la de las lágrimas más cercanas. También que la CIA no reclutó a su mejor agente porque lo que Carmen Tulia no averigua... es que no ha pasado. Algo que siempre nos ha llamado la atención es que puede estar muriéndose, testamento notarizado y todo, y desde que hablan de viaje o fiesta se "alienta" de una vez, como si de un milagro se tratase.

Su 50 cumpleaños no podía ser menos que espectacular y lo celebró por todo lo alto. Como siempre, se encargó de decirnos a todos cómo vestir y qué nos tocaba. Planificó todo hasta el mínimo detalle y duró una semana buscando gente al aeropuerto. Cuando se supo que celebraba la vida y sus primeros 50 años nadie quiso perdérselos.

Y así fue la fiesta: ecléctica, divertida, colorida y llena de brillo. Tan espectacular como ella. Tan alegre y cercana como ella. En esta etapa de su vida ha decidido viajar, bailar y reír más. Ha decidido cantar a todo volumen y no esperar a que las cosas lleguen si pueden buscarse. Todas aprendimos de la manera más difícil que la vida puede irse en un suspiro.

Ojalá todos los que me leen tengan hermanas como las que tengo. Y que pasados los 50 puedan ver la vida con lentes de color dorado, un sombrero vaquero y un vestido rojo de lentejuelas cantando a la Bichota a todo pulmón.