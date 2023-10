Cómo enfrentar una ruptura tras una larga relación amorosa

Pregunta: Hola Dra. Simó, ¿cómo está usted? Estoy pasando por un duelo que me está matando, tuve una relación de cinco años viviendo juntos, pero hace un año y medio mi pareja se fue a vivir a EEUU. Hice un viaje en verano del año pasado a visitarlo y pasé tres meses allá. Cuando regresé de este viaje empezó a cambiar conmigo, llegó al punto de bloquearme de todos lados, yo desesperada insistía en escribirle por donde fuera. A los 6 meses vino a RD, estábamos de aniversario, la pasamos súper bien, pero dos días antes de su vuelo terminó conmigo sin explicación alguna, nunca me dijo el por qué, se fue, me bloqueó y me dejó en el aire. Sigo viviendo en el apartamento que él paga, pero sin comunicación con él. Recientemente me enteré de que, desde que yo me fui, se juntó con una chica allá en EEUU y probablemente tienen un hijo (él no sabe que yo me enteré de eso). Doctora, me estoy volviendo loca, qué debo hacer, ya perdí mi dignidad en todos los ámbitos.

Respuesta: Es duro y difícil aceptar que ya no nos aman, pero el amor no se mendiga, esa persona desde hace un tiempo viene dándote señales de que no desea seguir contigo, pero a pesar de eso tú no has querido entenderlo.

Tú cerebro se niega a la posibilidad de una vida sin él y sé que el dolor es algo que no sabemos manejar, pero es peor crearnos la idea de que existirá un "quizás", que si cerramos los ojos y pedimos al universo un posible milagro encontraremos la posibilidad de cambio.

Es momento de asumir tu vida y entender que eres más que un momento, que no quieres sobras, que no aceptarás ser la otra. Y sí, te quedan aún muchos días donde llorarás y dormirás mal, te cuestionarás el por qué te pagó tan mal, pero no quieras encontrar respuesta, a veces la vida es así de injusta.

Ocupa tu mente en cosas agradables, con gente que valga la pena y, cuando lleguen esos recuerdos desagradables, piensa que diste lo mejor a una persona que no lo valoró.