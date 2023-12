No aguanto más infidelidades

Pregunta: Hola doctora, muchísimas gracias por el trabajo que hace por nuestra sociedad. Tengo 15 años de casada y después de cuatro infidelidades dije ya no más.

Pregunta: Hace dos meses nos separamos, pero nadie entiende mi decisión porque siempre manejé nuestros problemas de la manera más discreta y para todo el mundo él es el hombre "perfecto".

Ahora, para mi familia, yo soy la que está destruyendo el hogar, porque según él eso no va a volver a pasar y siente el apoyo de todos, nadie se pone en mi lugar.

Dice que me ama, ya fuimos a terapia por este problema y realmente ya no me queda nada que esperar de él y no quiero regresar a donde ya fui muy miserable. ¿Qué puedo hacer para que mis hijos y mi familia entiendan mi decisión?

Respuesta

En este momento no debes centrarte en querer convencer a nadie de tu decisión, pues eso te hará perder energía muy valiosa que si debes utilizar para sacar adelante tu vida y la de tus hijos.

No pierdas tiempo queriendo explicar a cada quien el porqué de tu posición, pues como bien lo dices, solo tú sabes lo que has tenido que aguantar y fíjate que sientes que no hay nada que dar ni recibir.

La gente piensa que es mentira, pero el amor se acaba con acciones como la traición, la desconsideración, los abusos y tu ex pareja se dedicó a fomentar todo esto.

Mi recomendación es que desde hoy le pongas límites a todos los que quieran decidir sobre tu vida, con amabilidad, solo les debes expresar que no aceptas recomendaciones y que esperas respeto ante tu decisión y luego de esto, si continúan tratándote de convencer , toma distancia por un tiempo.

