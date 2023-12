Los tres puntos suspensivos indican que quiero decirte algo más, pero no será de inmediato; primero, te cuento algo.

Desde pequeño escuché la sabiduría que las vacas gordas y las desnutridas. Nos enseña que debemos guardar porque siempre vienen épocas difíciles a continuación de las de bonanza. Vi a mi papá hacerlo y también lo hice.

La realidad vivida por nosotros dos, hasta ahora, me dice que la sabiduría no sirve de mucho si uno la sigue. El que no la vive, sí que pensará en ella como una gran advertencia a la que no le hizo caso.

—Diego Sosa, ¿cómo así que no es de utilidad para el que la lleva?

Te lo explico a continuación

Los tiempos han cambiado. Antes éramos muy dependientes del clima. Una sequía o inundaciones podían dejarnos sin alimentos. Nuestras necesidades básicas eran amenazadas constantemente. Resultaba importantísimo guardar para esos tiempos que de seguro llegarían. Hoy no dependemos tanto de las bondades del tiempo para cubrir nuestras necesidades.

—¿Por qué tu padre y tú no necesitaron lo guardado para no pasar por malos tiempos?

—Simple. Porque guardamos.

Parece un trabalenguas (o confundecerebros) de los que uso en ocasiones. Fíjate, al guardar para los tiempos de flacas vacas, creamos un patrimonio que no permitió nunca que las vacas gordas perdieran su peso.

El proceso es fácil de entender:

Guardo

Tengo

Aumento

Tengo más

Cuando guardo, alejo varios inconvenientes.

La enseñanza es mejor de lo que aparenta. La escasez no llega: el guardar para esos tiempos, no los deja germinar. La tranquilidad mental nos permite elegir mejores empleos, decidir independizarnos, emprender, etc. Podemos siempre tener fuentes de ingresos, no importando que el alimento para las reses escasee.

Por lo que completaría la frase y la convertiría en la siguiente:

"No guardes para la época de vacas flacas, mejor construye la de vacas siempre gordas"

Leer más Siete hábitos que te impiden vivir en abundancia