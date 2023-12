Ella prefiere el vibrador

Pregunta: Hola Dra. Simó, le cuento mi caso. Tengo una relación hace tres años que me parece estupenda, no tengo queja alguna, la única situación es que mi pareja, para tener un orgasmo, necesita usar un vibrador.

Ella me dice que sin eso solo llega a un solo orgasmo y que le gusta tener de 5 a 10 en un encuentro.

Esto en el momento no me molesta, pero si estamos en la calle o de viaje y no tiene su instrumento ella no es tan caliente, y solo quiere terminar después de que tiene su orgasmo. ¿Qué debo hacer?

Respuesta

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/07/screen-shot-2023-12-07-at-5.01.07-pm.png

Por lo que explicas, entiendo que su respuesta sexual está muy condicionada a que solo tiene excitación y orgasmo si se estimula con un vibrador y esto la lleva a dudar de su eficacia cuando no lo usa.

Como sea no seré mezquina y no le quitaré el beneficio al instrumento, ya que realmente tiene sus cosas buenas, lo malo es cuando se crea la dependencia y no se aprende a darle el uso que tiene como juguete sexual, que es lo que pasa en el caso de ustedes.

Por lo visto, ella prefiere no arriesgarse y cuando no lo usa, se enfoca en que solo puede tener uno y ya.

Para cambiar esto es necesario que tu pareja visite un sexólogo y pueda descubrir un abanico de posibilidades para llegar al orgasmo, sin la necesidad del vibrador, pero sin satanizarlo, solo viendo que hay un mundo paralelo donde el placer es posible.

También es importante que le quiten presión al tema del clítoris y se empiecen a enfocar en otras partes ricas del cuerpo donde hay terminaciones nerviosas y ella puede lograr un alto nivel de excitación.

Leer más Día Mundial del Orgasmo Femenino: cinco vibradores para celebrar