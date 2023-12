¿Por qué los perros comen hierba?

Pregunta: Muy buenas tardes doctor. ¿Por qué cuando saco a pasear a mi perro él insiste en comer hierba? ¿A qué se debe esto?

Respuesta: La conducta de comer hierba en los perros es muy común, y hay varias razones detrás de este comportamiento.

Algunos perros comen hierba cuando tienen malestar estomacal. Esto les puede inducir el vómito y ayuda a aliviar la incomodidad. También los perros, por naturaleza, pueden consumir una variedad de alimentos, incluyendo plantas. Comer yerba podría ser parte de su comportamiento instintivo.

Otros factores son: aburrimiento o ansiedad, y comen esto como una forma de aliviar el aburrimiento. Algunos perros también pueden buscar nutrientes que no están presentes en su dieta regular.

Por otro lado, algunos perros simplemente disfrutan del sabor o la textura del césped. Puede ser una preferencia individual.

Si tu perro come hierba ocasionalmente y no muestra signos de malestar, no tienes que preocuparte, pero si el comportamiento se vuelve excesivo o si tu perro muestra signos de malestar, como vómitos frecuentes, pérdida de apetito o cambios en el comportamiento, es recomendable consultar a un veterinario.