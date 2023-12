¿Es la manteca de cerdo saludable para el corazón?

Tenemos las redes sociales inundadas de recomendaciones nutricionales, los supermercados abastecidos con las múltiples ofertas que prometen resultados y que se supone dicen "la verdad" cuando de alimentación saludable se habla. ¿Pero, a quién le creemos? En la medicina científica, las conductas o "verdades" van dictadas por estudios, pero hasta a esos les han restado credibilidad basándose en el apoyo de casas farmacéuticas. Pero son esos mismos estudios los que han marcado pautas para que hoy podamos resolver enfermedades que antes nos producían la muerte.

La investigación científica ha profundizado en los efectos de la manteca de cerdo en la salud cardiovascular, respaldando la importancia de limitar su consumo. Han destacado la relación entre las grasas saturadas presentes en la manteca de cerdo y el aumento del riesgo de enfermedades cardíacas.

Un estudio publicado en el "Journal of the American College of Cardiology" (2017) encontró que las dietas ricas en grasas saturadas, como las presentes en la manteca de cerdo, se asociaron significativamente con un aumento del colesterol LDL y un mayor riesgo de eventos cardiovasculares.

Adicionalmente, una revisión sistemática y metaanálisis en el "American Journal of Clinical Nutrition" (2018) examinó múltiples estudios y concluyó que existe una relación clara entre el consumo de grasas saturadas y un incremento en los niveles de colesterol LDL, un factor crucial en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Respecto a los ácidos grasos trans presentes en la manteca de cerdo, un estudio publicado en "Circulation" (2017) destacó que el consumo de ácidos grasos trans se asocia con un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, respaldando la necesidad de limitar la ingesta de alimentos que los contienen, incluida la manteca de cerdo.

Por otro lado, se ha demostrado que las grasas monoinsaturadas, presentes en alternativas más saludables, como el aceite de oliva, tienen efectos beneficiosos en la salud cardiovascular. Un estudio en "The New England Journal of Medicine" (2018) sugiere que reemplazar las grasas saturadas con grasas monoinsaturadas puede reducir el riesgo de eventos cardiovasculares.

Recordemos que los grupos que promueven la manteca de cerdo como grasa de consumo diario consideran que el colesterol LDL no es un problema desde la óptica de salud, y por eso nunca podremos coincidir en estas recomendaciones.

La evidencia científica respalda la recomendación de limitar el consumo de manteca de cerdo debido a su contenido en grasas saturadas y ácidos grasos trans, asociados con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Optar por alternativas más saludables basadas en la investigación es una estrategia efectiva para preservar la salud cardiovascular, a corto y a largo plazo.