Cómo superar una ruptura dolorosa

Pregunta: Hola Doctora, necesito urgente un aliento. Mi novio me dejó; era mi primer novio y mejor amigo, nuestra relación, aunque a distancia, fue llena de amor, yo me enamoré como loca.

En nuestra relación hubo problemas y siempre buscábamos soluciones para seguir, pero hace unos meses un amigo de mi ex también se mudó a USA y las cosas empezaron a cambiar.

Al principio todo fue bien, pero ese amigo comenzó a meterse en nuestra relación, tanto así que cada vez que mi ex me llamaba su amigo le quitaba el teléfono y me dejaba en línea esperando.

Cuando le dije a mi ex que eso me molestaba, él me respondió que ese era su amigo y que lo conocía desde mucho antes que a mí.

Luego de eso fui notando más cambios, me hablaba diferente y de cosas que antes no hacía. Cada vez pasaba más tiempo con su amigo y no me daba detalle de nada.

Cuando teníamos un año, le dejé saber a mi ex que me seguía molestando lo que hacía y fue ahí cuando me dijo que él no podía seguir igual conmigo. Él venía a RD, pero tuvimos otra discusión por el amigo y mi ex decidió dejarme.

Esto ha sido muy traumático para mí. He llorado mucho. Yo sé que él me ama pero se dejó llevar por alguien que no me conoce.

Respuesta

Querida, cuando leo que describes la relación como casi perfecta, enseguida me pregunto: ¿cuál de los dos se olvidó de sí mismo? También hablas de un tercero que dañó la relación, pero sin darte cuenta responsabilizas a un externo del compromiso que asumiste solo con tu pareja.

Estoy segura de que los temas ya existían antes de que el amigo apareciera, pero preferías no verlo, y creer en que el amor lo lograría todo. Realmente no tenías una relación tan perfecta, eso solo ocurrió en tu cabeza, una linda ilusión.

Pero tranquila, eso es algo que pasa muchas veces pues creemos que esa pareja es la responsable de nuestro bienestar y depositamos todo nuestro esfuerzo en la misma.

Realmente lamento todo lo que viviste y lo que debes estar sintiendo, pero debes asumir que la vida continúa, de forma agria, triste y en ocasiones injusta, pero así es la vida.

No quiero que te pongas a pensar sobre cuál es el aprendizaje de todo esto, no es momento de eso, es momento de recuperarse, sanar y continuar. Te recomiendo bloquearlo, no querer entender su proceder o accionar, y darle prioridad a tu vida.

Ah, y muy importante, deja de repetirte que él fue el primero en todo, eso estanca. Él podrá ser el primero, pero no necesariamente será lo mejor en tu vida. Debemos dejar de idealizar a las personas y las relaciones y poner los pies sobre la tierra.

El amor es bello, pero no basta para sostener ninguna relación en el tiempo.