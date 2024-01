Descubrí que mi hija vomita para no engordar

Pregunta: Hola Dra. Simó, ante todo gracias por esta columna que nos ayuda a muchos. Le cuento que descubrí que mi hija de 15 años se provoca el vómito cada vez que come, eso me ha dado duro.

Lo primero que pensé fue darle golpes, luego pensé en quitarle el celular y ponerla de castigo, pero me calmé, me tranqué en mi habitación y lloré como una niña, me sentí la peor mamá del mundo.

Dios mío ¿cómo es que no me di cuenta? ¿Qué le está pasando por la cabeza a mi hija para hacer eso? Ayúdeme por favor, de verdad no sé cómo manejar todo esto.

Respuesta

Querida, lamento muchísimo por lo que están pasando, pero ni los golpes ni los castigos son la solución. Lo primero que debes hacer es sentarte con tu hija y conversar, no le preguntes, solo dile que ya sabes lo que hace y luego le cuestionas desde cuándo y el porqué lo hace.

Para tu conocimiento, el motivo principal de provocar el vómito es que no aceptan su cuerpo, se perciben gordos y entienden que esta es la forma de manejar el sobrepeso (aunque estén delgados).

Cuando hables con ella dile que lamentas mucho no haberte dado cuenta antes y que, como su madre, la apoyarás en el proceso de su mejoría. Lo principal es que busquen a un psicólogo especialista en trastornos alimenticios para que sea evaluada y, desde ahora, es importante que ella se sienta acompañada, mas no vigilada.

Cuando ocurren estos casos, siempre les pido a los padres que traten de soltar un poco las obligaciones y le dediquen más tiempo a sus hijos, incluyendo el tiempo de comida y distracción.

Pues antes del vómito vienen los atracones, que se deben a altos niveles de ansiedad, por lo que es necesario ayudarla a que ella descubra las razones que la motivan.

Mamá: es necesario que la familia se involucre, pero no quiero que le cuentes a otros esto que le ocurre a tu hija, guarda el secreto. Solo papá tiene el derecho a saberlo.

También es necesario y recomendable la terapia familiar, de esta forma podrán saber cuáles son aquellas dinámicas que deben reforzar y cuales quizás deben modificar.

Y por favor, no busquen culpables, eso no ayuda en nada.

