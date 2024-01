Homocisteína elevada, ¿cómo tratar?

La homocisteína es un aminoácido sulfurado que se produce durante el metabolismo de la metionina, un aminoácido esencial presente en alimentos de origen animal. Aunque es crucial para varias funciones corporales, niveles elevados de homocisteína en la sangre han sido asociados con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. En este artículo, exploraremos la relación entre la homocisteína, la nutrición y la salud cardiovascular, así como las estrategias para tratar y prevenir complicaciones.

La dieta desempeña un papel fundamental en la regulación de los niveles de homocisteína. Los alimentos ricos en metionina, como carne, pescado, huevos y productos lácteos, pueden aumentar los niveles de homocisteína. Por otro lado, alimentos ricos en vitaminas B, como ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12, ayudan a metabolizar la homocisteína y mantenerla en niveles saludables.

Numerosas investigaciones respaldan la asociación entre niveles elevados de homocisteína y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. La homocisteína puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos, contribuir a la formación de coágulos y promover la inflamación, todos factores que aumentan la probabilidad de enfermedades cardíacas.

Un metaanálisis publicado en el "Journal of the American College of Cardiology" reveló que una reducción en los niveles de homocisteína a través de la suplementación con ácido fólico y vitaminas B redujo significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto subraya la importancia de la intervención nutricional para mitigar los efectos perjudiciales de la homocisteína en la salud cardiovascular.

Algunos casos especiales son los pacientes con insuficiencia renal, pues tienen niveles elevados de homocisteína en sangre, y se sospecha que se debe al aclaramiento defectuoso o la disminución del metabolismo extrarrenal (Gaiday et al., 2018), también ocurre con pacientes con hipotiroidismo.

¿Cuáles alimentos podrían ayudar a reducir niveles de homocisteina?

Aquellos ricos en vitaminas B6, ácido fólico y B12, y estos puedes ser: vegetales de hojas verdes (ej, Espinacas, acelgas, col rizada, brócoli), Legumbres (Lentejas, garbanzos, frijoles), frutas cítricas (Naranjas, toronjas, limones) nueces y semillas (almendras, nueces), pescados (salmón, atún), Carnes magras (pollo, res).

El tratamiento de la homocisteína elevada implica principalmente ajustes en la dieta y la suplementación con vitaminas B, sin embargo, cambios en el estilo de vida tienen implicaciones importantes como el manejo de estrés, el ejercicio regular, evitar el consumo de alcohol y tabaco, entre otros. Es un tema complejo, pero incluir esta evaluación ha sido regular por muchos años en nuestra práctica médica y forma parte esencial de la prevención cardiovascular.