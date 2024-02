No quiero vivir con mi suegra

Pregunta: Hola Dra. Simó, quería saber que me aconseja, mi caso es el siguiente: mi esposa y yo tenemos 23 años juntos, tenemos 4 hijos, vivimos en un apartamento en New York y la mamá de mi esposa vive en el piso de abajo. Mi esposa y yo pensamos comprar una casa, pero ella quiere llevarse la mamá, rentarle un espacio para que ella viva con nosotros. Ahora bien, esa señora y yo nunca nos hemos llevado bien, siempre tenemos problemas y mi esposa insiste en llevársela con nosotros. Mi suegra tiene uno 50 años y priva en muchachita, pero no le ayuda ni con sus nietos y cuando lo hace se lo saca en cara, yo no dejo que nos ayude con los niños por la misma razón. No quiero vivir con esa señora porque en verdad lo que busco es tener paz y tranquilidad en mi vida, ella es muy conflictiva y no tiene respeto por los demás.

Respuesta: Hola mi querido, gracias por la confianza. Mi recomendación es que te sientes a dialogar con tu esposa sobre ti, de cómo te sientes tú, sin mencionar las cosas que te disgustan de tu suegra, pues esta conversación debe basarse sólo en ustedes como pareja.

Debes decirle abiertamente que no estás de acuerdo con que ella viva con ustedes y que esa es tu posición, dile que ella no puede imponerte esa convivencia pues no estamos hablando de una situación de enfermedad, es más bien querer seguir teniendo a mamá cerca.

Toda relación necesita de su espacio y es cierto que muchos tienen dentro de su día a día familiares, pero eso debe tener un motivo como el económico o la salud y creo que no es el caso de ustedes, por lo tanto, debes ser firme en tu posición y ella debe respetarla, como tú también debes respetar su dinámica con la mamá.

Es decir, debes entender que es su mamá y que para ella es importante, por lo que puedes proponerle que lleguen a un acuerdo, donde ella pueda visitarlos, pero bajo las reglas de ustedes.