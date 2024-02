Cómo abandonar una relación sin remordimientos

Pregunta: Dra. Ana, mi pareja de 20 años de matrimonio ya no me atrae, incluso me molesta que me toque, no sé cómo ponerle fin sin lastimarlo.

Es buen hombre, pero nunca me he sentido su prioridad, no le gusta salir ni compartir conmigo, creo que eso ha sido parte de que ya no lo ame. Por favor, un consejo gracias.

Respuesta

No puedes centrar tu decisión en cómo el otro lo va a tomar pues lamentablemente él no está en tu misma posición, por lo tanto tiene el derecho de hacer su pataleo y quizás utilice la manipulación para lograr que continúes en la relación.

Cuando sentimos que ya hemos dado todo y que el otro nos produce asco es momento de asumir y aceptar que lo más sano es dejar la relación, pero no queriendo centrarnos en convencer a la otra persona del por qué asumimos dicha decisión, pues quizás el otro no está en la misma página.

Fíjate qué interesante es que, hasta en este momento, piensas más en la otra persona antes que en ti y eso no es sano, ya entregaste lo que podías y un poquito más.

Es hora de pensar en tu bienestar, tu salud mental y en las cosas que necesitas para lograrlo.

Al inicio, este paso muchas veces conlleva a que los demás lo puedan percibir como un acto egoísta pero no puedes frenarte por otros, pues solamente tú sabes lo que has sacrificado y lo que has aguantado en nombre del amor.

No busques aprobación, solo céntrate en ti, en no dañar a otros y continúa tu camino.

