Mi pareja no deja de hablar con su ex

Pregunta: Dra. Ana, tengo una situación, es que en verdad estoy Jarta de hablarla con mi esposo y es en vano, él y su ex hablan constantemente ya sea por llamada o texto. Cuando teníamos amores ella le hablaba pestes de mí sin conocerme y hasta lo celaba, le reclamaba cosas y le pedía explicaciones de cosas que no debía, lo que me duele es que en ocasiones él le mentía como para no hacerla sufrir, es lo que pienso y cuando le reclamo algo lo que me dice es que le tiene "agradecimiento" pero en mi diccionario la palabra agradecimiento no es nada de lo que él le permite a ella. Estoy cansada y esa situación ha hecho que mis sentimientos hacia él cambien. También le he encontrado fotos y videos que ella le manda, entonces yo entiendo que él debe ponerle un stop y no lo hace. En verdad no sé en qué agua estoy parada, ellos no tienen hijos, no veo porque ese vínculo entre ellos. Ya siento que mi relación es de 3, no de él y mía. Estoy desencantada.

Respuesta: Sentirte desencantada es lógico y hasta natural con lo que me estas contando, pues cuando estamos en una relación en la que no nos sentimos prioridad, ésta se va tornando porosa y eso hace que se quiebre fácilmente. Fíjate que me dices que le has hablado sobre cómo te sientes y él sigue en su posición, lo que me da a entender que no le importa tu sentir y que no es empático, por lo que lamentablemente no creo que ustedes estén enfocados en las mismas prioridades y objetivos.

Una relación necesita exclusividad, compromiso, respeto, lealtad y compañerismo, no creo que tu pareja esté dispuesto a entregar todo esto, por lo que te recomiendo comenzar a pensar en ti antes que en ustedes dos, aceptar que las cosas no van a marchar como esperas y que quizás tu no debes seguir insistiendo con alguien que simplemente no te eligió.

Sé que duele y mucho, pero asumiendo las cosas es la forma en como damos el salto para encontrar tranquilidad. No te compares, no quieras entenderlo ni quieras justificarlo pues eso no te ayudará, créeme que lo único que hará es que te hundas en tu agotamiento.

Es momento de asumir tu vida, pasar la página y regalarle tu ausencia a las personas que no valoran tu presencia.