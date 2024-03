Empoderamiento laboral vs. presión matrimonial

Presión matrimonial: una pareja no debe cortar las alas del otro para volar. ( FUENTE EXTERNA )

Pregunta: Dra. Simó, mi esposo tiene un negocio en República Dominicana y nosotros vivimos en Estados Unidos. Yo no soy dominicana. Hace unos meses recibí un ascenso en mi trabajo y me siento bien feliz, me siento que estoy donde quería estar después de luchar tanto y trabajar duro.

Ahora mi esposo quiere que yo renuncie a mi trabajo y me vaya a República Dominicana para atender su negocio.

Ya lo hice en una ocasión, me tocó comenzar desde cero acá y ni siquiera recibí las gracias de él, al contrario, me dijo que no hice buen trabajo y que si pensaba que eso era suficiente estaba loca.

Yo le propuse que se fuera él, porque no todo el tiempo el sacrificio debía ser mío, pero no estuvo de acuerdo. Cabe mencionar que desde que tengo este trabajo me da excusas para que lo deje porque es lejos pero solo manejo 45 minutos y gano más que él.

Respuesta

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/07/shutterstock-194608520.jpg

No es egoísta de tu parte querer seguir creciendo como profesional, el tema que veo mal es la poca empatía de tu esposo, donde solo está pensando en sí mismo y no en tu bienestar, y más cuando me aclaras que ya lo hiciste una vez y al final no hubo muestra de agradecimiento.

Es lacerante estar en una relación donde la pareja no es capaz de alegrarse de los logros del otro, y que busque manipularte para que dejes todo por él.

Con esto no quiero que pienses que no existen ciertos sacrificios en la relación de pareja, pero jamás pueden basarse en que uno se estanque para el beneficio del otro solamente.

Pienso que haces lo correcto en mantener tu postura de trabajar, sentirte útil y valorada en lo que haces.

A él le tocará respetar tu posición, pero no pierdas el norte pensando que él aplaudirá tus logros, pues lo que percibo es que estará en cada momento sacándote en cara la decisión, por lo que debes tener un único discurso "Respeta mi decisión pues esto es lo que yo quería"

y cuando él trate de hacerte sentir culpable, le recuerdas el esfuerzo realizado por ti años atrás y que no hubo una valoración de su parte.

Ser pareja no significa que una deba cortar sus alas para que el otro vuele solo.

Ser pareja es mirar juntos un mismo propósito donde los dos tienen el mismo valor.

