Me dejó por "sus seres"

Pregunta: Doctora, quiero contarle mi caso. Hasta hace una semana estaba saliendo con una persona, pero de un momento a otro me dijo que sus ángeles y sus seres le dijeron que no podía seguir la relación conmigo y ella tomó la decisión de terminar la relación para que ellos no la castiguen.

Respuesta: Hay creencias que quizás no compartimos con nuestra pareja, tal como lo que me cuentas, que lamentablemente pueden alterar la dinámica y hasta a tomar decisiones que están más allá de nuestro entendimiento.

Lo más sano para ti es no querer comprender el porqué sucedió, mejor ocúpate de continuar hacia delante, enfócate en ti, en tu bienestar y crecimiento. Cuando te sientas listo, puedes buscar a alguien que comparta creencias parecidas a las tuyas.

Pues aunque pensemos que no, a la hora de elegir pareja es muy importante tener en cuenta que nuestros valores, gustos y propósitos se asemejen.