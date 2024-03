Gato en casa nueva

Pregunta: Hola buenas tardes doctor, gracias por sus consejos.

Me voy a mudar a otra casa y por supuesto, mi gato viene conmigo. Mi preocupación es como será su reacción al sacarlo del ambiente en que ha vivido desde que nació. Aunque está castrado, él está habituado a pasear por la zona y visitar a los vecinos, así que me atemoriza cuál será su comportamiento cuando se encuentre en un lugar desconocido. Me asusta mucho que intente escapar en busca de su antiguo ambiente y estando desorientado, no pueda regresar conmigo. Por favor, necesito su consejo acerca de la mejor forma de manejar este proceso de adaptación. Le agradezco anticipadamente su ayuda.

Respuesta: Lo primero que debes hacer al llegar a tu nuevo hogar es mantener a tu gato dentro de casa durante al menos dos semanas para que se acostumbre al nuevo entorno, dale comidas pequeñas y frecuentes y siempre mantén las mismas rutinas que seguías en tu anterior casa para que tenga la máxima sensación de continuidad y familiaridad y con eso ayudas a tu gato a sentirse seguro en su nueva casa.

Recuerda algo muy importante, no lo dejes salir al exterior durante las primeras dos semanas que se esté familiarizando con su nueva casa, y asegúrate de que este perfectamente identificado con una plaquita con tu nombre, número de teléfono.

No lo fuerces a salir, deja que sea él el que decida si quiere explorar el exterior o no.