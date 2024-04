¿Qué hacer con mis finanzas pasada la Semana Santa?

Algunas personas no planificaron lo que usarían durante el tiempo de asueto o se pasaron de lo planificado; ahora no quieren ni saber cómo quedaron sus finanzas. La mala noticia es que no enterarse no cambia el panorama, solo hace más largo el sufrimiento.

Los que creen que no sabiendo no se preocuparán solo están posponiendo el día que iniciará el verdadero sufrimiento consciente, porque la preocupación ya la tienen, está en lo más profundo de su cerebro… aflorando de vez en cuando, y cada vez con más frecuencia.

Medidas a tomar

Veamos algunas medidas que debemos tomar para que no se agrande el problema, reducirlo o hasta para extinguirlo:

Lista : La mayoría de los compromisos se hicieron con tarjeta de crédito. Es el momento de buscar el gasto ya realizado. Entra en la(s) página(s) de tu(s) banco(s) y mira cuánto tienes de consumo hasta este momento. No te olvides de revisar y anotar si hay consumos en tránsito.

: La mayoría de los se hicieron con de crédito. Es el momento de buscar el gasto ya realizado. Entra en la(s) página(s) de tu(s) banco(s) y mira cuánto tienes de consumo hasta este momento. No te olvides de revisar y anotar si hay consumos en tránsito. Lista 2 : Hay compromisos que vendrán. Pago de energía, compras en supermercado, streaming, gimnasio, etc. Todo lo que pagaré con tarjeta debe estar en esta lista. Si puedes posponer pagos sin generar intereses , es hora de actuar. Por ejemplo, si tu fecha de corte (no de pago, de corte) de la tarjeta es el día 15 y la energía la puedes pagar hasta el día 17, has el pago el día 16. Así entrará en el corte del siguiente mes, habrás pospuesto 30 días su pago.

: Hay que vendrán. Pago de energía, compras en supermercado, streaming, gimnasio, etc. Todo lo que pagaré con debe estar en esta lista. Si puedes posponer pagos sin generar , es hora de actuar. Por ejemplo, si tu fecha de corte (no de pago, de corte) de la es el día 15 y la energía la puedes pagar hasta el día 17, has el pago el día 16. Así entrará en el corte del siguiente mes, habrás pospuesto 30 días su pago. ¿De cuánto dinero dispondrás? : Recuerda que no todo lo que cobres será para pagar tarjetas, necesitarás dinero efectivo para el día a día, descuéntalo del ingreso. La resta total te dejará el disponible estimado.

: Recuerda que no todo lo que cobres será para pagar tarjetas, necesitarás para el día a día, descuéntalo del ingreso. La resta total te dejará el disponible estimado. Suma y resta : Es hora de conocer el balance. Lo que tendrás que pagar en tarjeta , que es la suma de las listas y restarle el resultado a lo que te quedará disponible. Ahora sabes si podrás o no.

: Es hora de conocer el balance. Lo que tendrás que pagar en , que es la suma de las listas y restarle el resultado a lo que te quedará disponible. Ahora sabes si podrás o no. Acciona: Si te sobrará dinero, no hay que preocuparse, solo te sugiero que el número que te dio lo guardes en otra cuenta. Cualquier movimiento en falso te puede sacar de balance, es mejor contar con ese fondo de paz. Si te faltará es hora de reducir gastos futuros dentro de lo posible, si tienes ahorros podrás utilizarlos o podrás buscar un financiamiento más económico… es que el de las tarjetas de crédito es bastante elevado, lo mejor es no utilizarlo.

En resumen, es mejor prevenir que lamentar. La buena noticia es que si te pasaste estás a tiempo de no iniciar una espiral devastadora. La mala noticia es que posiblemente las próximas semanas o meses estarás recibiendo las consecuencias de esos días que se pasaron de lo planificado o que no tuvieron planificación.

La excelente noticia: Si aprendes de esta para que no te vuelva a pasar, podrás disfrutar de tiempos como Semana Santa y todos los días, semanas, meses y años que les sigan.

