Mi hijo murió de dengue y no logro reponerme

Pregunta: Doctora, le escribo porque necesito su ayuda. Perdí a mi hijo hace cinco meses, murió de dengue mi bebé de 8 años, mi luz, mi hijo del alma. Siento que ya no puedo más, siento que quiero morir, he tratado, pero no puedo más, siento que ya no puedo ni podré vivir así. Mi familia me dice que debo ser fuerte por mi otro hijo y que tengo que poner de mi parte y créame que lo intento, pero no puedo.

Respuesta: Lamento muchísimo lo que estás viviendo y no puedo imaginarme lo que debes estar pasando junto a los tuyos. Necesito que entiendas que es lógico que te sientas perdida, sin fuerzas, con muchas cuestionantes y lo lamentable es que esas respuestas que buscas no las encontrarás en este momento.

Lo que sí puedo decirte con seguridad es que no tienes que intentar nada. No tienes que ser fuerte, no tienes que disimular tu dolor, no tienes que poner de tu parte.

Perdiste a tu hijo y nadie puede arrebatarte el derecho que tienes de sentir que tu mundo se te derrumbó, pero sí tienes el derecho de ir a a tu velocidad, de ir poco a poco levantándote y recobrando las fuerzas.

En este momento harás las cosas como las sientas, no como lo esperan los demás, las personas que te quieren lo entenderán y aceptarán.

Es tu duelo, es tu amor.