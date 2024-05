Reflexiones sobre maternidad y nuevas relaciones

Pregunta: Tengo 2 hijas, una de 1 año y otra de 10. Mi hija mayor y mi madre dicen que no le ponga padrastro que no lo van aceptar.

Quieren que me quede sola y no sé si soy egoísta o estoy mal al pensar que tengo derecho de volverme a enamorar y tal vez casarme, si se presenta la oportunidad.

¿Cree que estoy equivocada o tengo razón?

Respuesta

Aquí no se debe buscar quién tiene la razón o no, pues no se trata de una competencia, estamos hablando de tu vida y ni tu mamá ni tu hija pueden determinar lo que es mejor para ti.

Me parece poco atinado que ellas quieran imponer cuál debe ser tu futuro y creo que eres bastante grande para tomar decisiones.

Entiendo que debes poner límites claros, expresarles que tu vida amorosa solo te compete a ti y que esperas que ellas respeten tu decisión si en algún momento resuelves tener una pareja.

Parecería como algo hasta tonto y quizás le quitemos importancia, pero, aunque nuestros seres queridos opinen en lo que entienden es mejor para nosotros, no pueden ser ellos los que decidan sobre nuestras vidas.

