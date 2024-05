Mejorar la vida sexual sin presión

Pregunta: Doctora, mi esposo es un hombre muy trabajador, muy cariñoso, es súper atento con todo lo del hogar, de verdad que es como si fuera casi el hombre perfecto.

Pero hay un problema, que en la intimidad yo soy la que tengo que buscarlo, si yo no lo busco él no me busca y eso me hace sentir muy poca mujer, como que si no le provoco.

Respuesta

La sexualidad es bastante compleja y muchas veces el accionar de la pareja nos hacer sentir mal, aunque la persona no tenga la más mínima idea de lo que esté ocurriendo, y esto se duplica más en los hombres, ya que de ellos se espera socialmente un desempeño feroz, donde las ganas deben siempre primar.

Esto lleva a que ellos muchas veces se sientan presionados en que tienen que funcionar de maravilla sin contar con sus sentimientos, sus valores y sus tensiones.

Los hombres, al igual que las mujeres, tienen sus momentos, sus bloqueos, sus complejos y muchos no saben cómo lidiar con su falta de motivación en la intimidad.

Lo importante es que le expreses todo lo que aquí le has comentado sobre el gran hombre que es, para luego decirle que te gustaría que en la intimidad existiera una mejora; si te fijas, le he dado un giro donde no hay culpables ni señalamientos, pues la presión lamentablemente es enemiga de la pasión.

Luego de esto lo abrazas, le das la seguridad de que estarás para él en lo que surja y que amas su esencia, dile que al final juntos encontrarán la salida para que ambos se sientan cómodos.

