¿Llegó el momento de los árbitros robots en el béisbol?

El comisionado de béisbol Rod Manfred está manejando con mucha prudencia la implementación de los árbitros robots en las Grandes Ligas. Pero todo luce indicar que por la velocidad que la tecnología está evolucionando en todos los campos, muchos han afirmado que finalmente ya es hora de que la MLB reemplace a los árbitros humanos con robots.El trabajo de los árbitros con la implementación de las repeticiones en el béisbol se buscó la aplicación justa de las jugadas, lo que ha colocado al encargado de impartir justicia en una situación difícil.El seguidor del béisbol debe entender que lo más importante en el arbitraje es el árbitro y cada juez tiene su "Librito", perdón su "zona de strikes" y eso motiva la diferencia, no objetividad, sobre todo en el conteo de bolas y strikes.El árbitro no debe permitir que la crítica le impida estudiar detenidamente las malas situaciones que puedan conducir a que se protesten las jugadas. Por eso debe llevar consigo su libro de reglas. Es mejor consultar las reglas y detener el juego diez minutos para decidir un problema difícil, que tener un juego bajo protesta.Pero en el béisbol, con "replay" o sin "replay", las confrontaciones entre los árbitros y los managers y los jugadores, serán la entrada y el postre de cada partido.Las protestas por el conteo de bolas y strikes por parte de los jugadores sigue como "chivos sin leyes" y una muestra es la de Juan Soto cuando le cantan strikes a un pitcheo fuera la zona. Su movimiento de cabeza y su sonrisa son un poema de Pedro Mir.Este tipo de protesta ha reavivado el debate sobre el uso de árbitros robóticos. Mientras que algunos argumentan que prevenir estos errores humanos conduce a un juego más justo, otros afirman que reemplazar una parte integral de un juego de béisbol sólo hace que el deporte parezca más superficial.

La idea de los árbitros robot no es un concepto nuevo que se haya desarrollado recientemente. En realidad, la MLB incluso ha considerado emplear árbitros robóticos y ha organizado experimentos preliminares en la Liga Atlántica. Si bien estas pruebas no llegaron muy lejos (la Liga Atlántica volvió a los árbitros tradicionales), eso no significa que la MLB nunca recurrirá al uso de robots.Esta aplicación de poner en ejecución el robot a sentenciar bolas y strikes quizás no esté al doblar la esquina, pero de que llegará, llegará. Eso ya está en la carretera y luce que el piloto Rod Mandred está más seguro que Max Verstappen en la F1.

UN DIA COMO HOY1968: Major League Baseball otorga las franquicias de San Diego y Montreal.1999: Luis Polonia batea de 5-5, dos dobles, para encabezar la victoria de Detroit 10-5 sobre White Sox.2004: Armando Benítez lanza un inning sin permitir carreras y extiende a 26.2 entradas la cadena de entradas sin permitir carreras, estableciendo récord para los Marlins. La anterior era 26.1 de Luis Aquino.2004: Carlos Peña, Detroit, batea de 6-6, dos jonrones y un doble, con 5 anotadas y 4 remolcadas.