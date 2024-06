Pregunta: Dra. Simó, ¿es normal que un hombre de 33 años lo haga una vez por semana y, cuando lo hace, sea solo un round y luego no quiera repetir?

Yo me quedo igualita y quiero más. Lo que me contesta es que él es así y no va a cambiar; yo me siento súper mal pues me quedo con ganas.

Respuesta

En el ámbito de la frecuencia sexual siempre nos preguntan cuál debe ser la media, pero es algo muy complejo pues cada pareja marca su ritmo. Ahora bien, ¿cuándo decimos los sexólogos que la frecuencia pautada no es la correcta?

Cuando uno de los dos no se siente a gusto con la misma, ya sea porque es muy constante o por las pocas veces que se realiza.

Esto es un indicador de que uno de los integrantes no está cómodo, lo que puede acarrear mayores problemáticas si no le prestan la debida atención a este tema.

En este caso, vemos cómo tu pareja marca un límite rígido al expresar que él es así, como anunciando que no piensa modificar nada.

En una relación de pareja existirán momentos donde es vital sentarse a buscar una salida a situaciones que traen consigo malestar, pues pensar en el otro es básico para lograr una relación coherente, respetuosa y funcional.

Pero detrás de esa respuesta rígida puede existir miedo, desinformación, o también desinterés. Lo sano sería plantearle la búsqueda de ayuda de un profesional de la materia para que pueda llevarlos a un punto medio en la negociación, donde ambos se sientan escuchados y a gusto.

Lo que no debes hacer es seguir dejando pasar el tiempo ni permitir que las cosas se salgan de tus manos, pues esto afectaría tu desempeño sexual.

