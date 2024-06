Cómo el estrés financiero impacta la intimidad en pareja

Pregunta: Doctora Simó, estoy pasando una situación muy incómoda con mi pareja, ella no tenía trabajo, yo no ganaba lo suficiente para los gastos de la casa, ella lo que hacía era que se iba para donde su mamá a comer y se llevaba a la niña.

Resulta que no quiere estar conmigo por todo lo que había pasado por el asunto del dinero, que muchas veces tenía que coger prestado para el día a día a la persona con la que trabajo, y lo que quedaba limpio no daba para la cena, el desayuno y la comida, por eso, ella se iba para donde su mamá a comer.

Desde hace un tiempo no quiere estar conmigo en la cama, por todo lo que estaba pasando, ahora ella consiguió un trabajo. Aun así, no quiere estar conmigo, sigue diciéndome todo lo que pasaba cuando no estaba trabajando. ¿Qué puedo hacer?, porque está negada, no quiere estar conmigo.

Respuesta: El problema no está en la cama, lo que sucede es que se refleja ahí con la falta de deseo sexual que ella tiene. El problema real es que está llena de enojo por el tema económico y enfocada en las precariedades que vivió, por lo que les recomiendo tener una conversación donde ella pueda expresarte su descontento, lo que quizás vivía en el día a día cuando tenía que ir donde su mamá.

Muchas veces, ese frío que hay en la intimidad no es más que un cúmulo de malestar por situaciones que comenzaron siendo leves, pero se convirtieron en un torbellino intenso donde quizás ella ha perdido la admiración por ti.

Se que dirás que hacías lo posible y no lo pongo en duda, el tema es que debemos ver qué fue lo que ella interpretó de todo lo que vivió, porque en una relación cada quien percibe las cosas a su forma y es un error suponer que el otro lo entiende.

Otro factor que lamentablemente es muy fuerte en nuestra cultura, es que el hombre debe resolver económicamente y cuando no lo hace, la mujer lo ve mal, esto también pudo haber impactado en como ella se siente.