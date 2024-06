Una persona que haya padecido Covid-19 con persistencia de los síntomas por 4 semanas, se considera que sufre COVID-prolongado, aunque los síntomas pueden persistir por meses y años afectando a las personas de manera muy variable.

Las academias de ciencias de la Ingeniería y la medicina de los EE.UU. en un informe reciente sugieren una nueva definición en un esfuerzo por conocer mejor esta condición post COVID que tiene consecuencias médicas, sociales y económicas.

La nueva definición de Long COVID o COVID Prolongado sería: "Cualquier condición crónica de salud que ocurre después de haberse padecido Covid-19, que continúa, remite, se hace intermitente o progresiva y que afecta a uno o más órganos de nuestro sistema". Sin que requiera confirmación de laboratorio o cualquier otra prueba de la infección primaria.

"A pesar de los esfuerzos que se han hecho para definir esta condición crónica, no existen criterios unificados y por ejemplo, los CDC coinciden con las definiciones de otras organizaciones médicas especializadas mientras que la OMS tiene criterios distintos para niños y adultos".

"Lo que se busca con la nueva definición es, que sea adoptada por todas las autoridades y gobiernos locales y federales, por las clínicas y organizaciones médicas, funcionarios de Salud Pública y la Administración del Social Security, para mejorar la investigación y los servicios que se prestan a los pacientes con COVID Prolongado". (Harvey Fineberg, M.D., PhD. Committee Chairman and President of the Gordon and Betty Moore Foundation).

La nueva definición se propone, porque sabemos que, la enfermedad COVID prolongado afecta a uno o más órganos de nuestro organismo de distintas formas: con dificultad para respirar, tos, cefalea recurrente, aturdimiento, fatiga, trastorno de la conducción y ritmos cardiacos, la memoria, trastornos del sueno y del sentido del gusto y el olfato, ansiedad etc.

Sin embargo, la definición, no puede señalar un signo o síntoma especifico ya que los estudios realizados estiman que en esta enfermedad prevalecen mas de 200 signos y síntomas que abarcan a todo el cuerpo.

Con lo dicho se sugiere la necesidad de acatar una definición única para este síndrome resaltando una vez más la importancia de evitar la enfermedad primaria y sus complicaciones con una herramienta disponible y segura: las vacunas. Que, aunque pueden producir algunas secuelas, estas, son fáciles de tratar.

No como las complicaciones a corto y largo plazo del SARS-Cov-2 que con sus nuevas variantes y subvariantes, según notificaciones recientes, está reapareciendo en la República Dominicana y otros países de la región.

REFERENCIA: New Long Covid Definition/By Michael De Peau-Wilson. MedPage Today, June 11, 2024.