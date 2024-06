Pregunta: Hola Dra. Simó, le cuento que después de tener a mis hijos, no lubrico nada y aunque use lubricante me duele mucho la penetración. Esto me tiene al punto que prefiero complacer a mi esposo de otra forma y que no me penetre, pero él se queja y me siento muy presionada, no sé qué hacer.

Respuesta: Lo primero que debes hacer es visitar a tu ginecólogo para que te realice los exámenes pertinentes donde debe evaluar si existe alguna inflamación, algún cambio hormonal producto de los embarazos, alguna infección, como también verificar otras áreas de igual importancia que pudieran estar afectando no tan solo la lubricación, sino también el deseo sexual.

Te digo esto porque veo con frecuencia mujeres que me hablan de su poca lubricación, pero cuando les pregunto cómo esta su deseo y la excitación, me confirman que es nula. Por eso, es importante que entiendas que la lubricación es la sudoración que necesita la vulva para que el pene pueda realizar su función sin dificultad, pues en el roce si no existe buen desempeño de tu deseo, la vulva lo expresará quedándose seca y obligatoriamente te dolerá.

También es importante saber cuál es el tiempo que ustedes se toman antes de la penetración, pues si no hay un momento previo donde puedas prepararte (excitación) entonces el cuerpo no reaccionara correctamente.

Después de visitar al ginecólogo y ver todo lo antes mencionado, haz una cita con un sexólogo que te ayude a conectar con tu parte erótica y te enseñe a buscar ese placer tan necesario no tan solo por un tema de lubricación, sino también el tema del dolor.

Es importante aclarar que el dolor coital está no tan solo ligado a una situación física, pues muchas veces es la forma que tiene nuestro cuerpo de rechazar el acto por razones emocionales como, dificultad en el matrimonio, la desconfianza, la inseguridad en una misma, poca educación sexual, vergüenza, ansiedad anticipada, cambios anímicos, fatiga crónica, entre otros.

Por eso siempre escucharás al sexólogo decir que muchas de las manifestaciones que se ven troncadas en la cama tienen más que ver con el día a día de la persona, en cómo se siente y con su relación de pareja.