¿Cómo recuperar la confianza en una relación?

Pregunta: Hola Dra. Simó, necesito mucho de su ayuda. Tengo una relación de casi 5 años y desde hace un tiempo para acá mi pareja se tornó celosa, me cuestiona, me llama más de lo normal para saber dónde estoy y eso me tiene bien cansado.

Le he dicho que así no puedo seguir, pero ella me dice que soy el responsable de su cambio ya que ella descubrió unas mentiras en mi celular, pero yo le pedí perdón y realmente estoy arrepentido. ¿Cómo debo manejar este tema para que ella confíe?

Respuesta

Hola, la desconfianza generada por tu pareja es motivada por una acción tuya que le causó miedo e impotencia, también le afectó el darse cuenta que tenías la capacidad de mentirle y llevar una vida paralela.

Lo primero que debes hacer es no querer minimizar lo que ocurrió, pues con eso le quitas a ella el derecho de expresarse y sentirse mal.

Segundo, ¿qué has hecho tú para ganarte de nuevo su confianza? ¿Crees que con tan solo decir "perdón" ya el otro tiene la obligación de pasar la página y soltar? Imagínate que fuera al revés y tú descubrieras todo eso, ¿qué sentirías? ¿Cómo actuarías?

Tercero, ¿te has sentado con ella para preguntarle qué necesita de ti para de nuevo ganarte su confianza? No basta con llegar temprano, soltar el celular en la casa y dar a entender que ahora eres un santo, pues en el interior de tu pareja se libra una gran batalla entre el querer creerte y el deseo innato de terminar la relación.

Estás en una posición donde debes ser empático y buscar la manera de crearle a tu pareja la seguridad pues este brote de celos es normal y lógico ante lo que ocurrió.

No basta con palabras de amor y promesas de cambio, tienes que fajarte a demostrarle que metiste la pata y no quieres perderla.

