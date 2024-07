Cómo superar la ausencia de papá

Pregunta: Dra. Simó, soy una mujer de 32 años, divorciada y tengo un dolor muy grande, pues mi expareja no busca a su hija (tiene 6 años).

La niña me pregunta mucho por su papá y por más que le he pedido que se ocupe de su hija y que la busque no hay forma. Él solo me deposita dinero y ni siquiera me llama para decírmelo.

Mi hija pregunta mucho por él y no sé qué decir. ¿Cómo hago para que mi hija no sufra esto?

Respuesta

Querida mamá, lamento mucho la situación que están viviendo ustedes y sé que lo que voy a plantearte te parecerá muy injusto, pero muchas veces es así de inmerecida la vida.

Tú, como mamá, no puedes, por más que quieras, obligar al papá de la niña que sea un padre presente, eso es algo muy personal que cada quien debe desarrollar y entender el compromiso que conlleva tener un hijo y acompañarlo en su crianza.

A ti como madre te tocará acompañar a tu hija en su duelo, es decir, en esa ausencia que ya ella ya percibe, pero llegará un momento en que dejará de esperar cosas de él, mientras esto ocurra no le mientas, pero tampoco le hables mal de su papá.

Cuando te pregunte por él, dile la verdad, "no sé dónde está tu papá", "no sé por qué no te llama ni te busca"...

Si ella te pide llamarlo, tú lo haces, pero más de ahí escapa de tus manos. Te toca ser una mamá presente, cariñosa, que con autoridad y amor guíe a su hija durante su desarrollo.

