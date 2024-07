Edén y las semillas de esperanza

Joyce DiDonato es una mezzosoprano estadounidense que, a través del arte, busca sensibilizar y concientizar a su audiencia. La tesitura de su voz es como la de un ángel, provoca silencio y atención.

Tras una gira por Asia, llega al país con su espectáculo Edén, acompañada de la orquesta barroca Il Pomo d'Oro, dirigida por la búlgara Zefira Valova.

DiDonato ha ganado varios premios Grammy y el Premio Oliver 2018. Ha consolidado su carrera como intérprete de Händel, Mozart y Rossini, actuando en los principales teatros del mundo. A la vez, se le reconoce como una gran defensora de las artes, junto con su amplia y aplaudida discografía.

Edén es un espectáculo inspirado en el resurgimiento frondoso de la naturaleza luego del confinamiento forzado por la pandemia. Es una pausa, un viaje musical desde el Barroco hasta composiciones contemporáneas, abarcando desde el siglo XVII hasta el XXI, con la naturaleza, la sostenibilidad y el ecologismo como eje central.

Puesta en escena

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/17/mellemeivogel-joycedidonato-eden-highres-10.jpg

Esta puesta en escena es toda una experiencia sensorial que incorpora elementos teatrales y visuales. Incluye dentro de sus elementos la interpretación de «Nature, the gentlest mother» de Aaron Copland, que forma parte de su ciclo Eight Poems of Emily Dickinson.

La mezzosoprano compartirá escenario con un gran elenco: una orquesta de treinta músicos acompañada de un coro de niños dominicanos, de entre ocho y quince años, que entonarán la canción «Seeds of love» («Semillas de esperanza»), por primera vez en español.

Proyecto solidario y sostenible

Además, el espectáculo es un concepto educacional, un proyecto multidisciplinario. Lleva como agenda a cada país donde se presenta, programas educativos y actividades acerca de la importancia de la conservación del medio ambiente.

Dentro de la programación del concierto, se entregará a cada espectador un sobre con semillas de especies endémicas de nuestra flora, que podrán ser depositadas en varias urnas distribuidas en el teatro. Estos sobres luego serán recolectados por la organización ECORED, quien se encargará de sembrarlas.

Edén es una presentación de Fundación Sinfonía y está pautada para el viernes 2 de agosto en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Es una gran oportunidad para conectar con la naturaleza, escuchar bellas melodías, hacer una pausa, y, sobre todo, sembrar semillas de esperanza.

