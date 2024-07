Infidelidad cibernética, más allá del contacto físico

Pregunta: Hola Dra. Ana, sigo su trabajo hace años y nunca pensé que necesitaría escribirle.

Resulta que he perdido mi paz, le descubrí a mi esposo unos mensajes y videos calientes con otra mujer, se los enseñé y me dijo que solo era un juego, que nunca ha visto a esa mujer, ella vive en otro país, pero me siento muy mal. Dígame si soy yo que estoy exagerando.

Respuesta

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/18/shutterstock-1996240649.jpg

Hola, te cuento que hay un tipo de infidelidad donde las personas solo mantienen un flirteo vía redes, aplicaciones, llamadas o videos y muchos entienden que como no hay un contacto físico, no hacen nada incorrecto y no es de alarmar.

Pero resulta que sí, pues eso se llama infidelidad cibernética y se da cuando se crea un vínculo con otra persona que hace que se descuide la relación.

Cada vez más casos

Muchas personas están cayendo en este tipo de infidelidad ya que entienden que tienen control de las veces que se conectan para interactuar con el otro y son dueños de un pensamiento cargado de erotismo que solo se queda en "cuando nos veamos", pero esto va tomando forma, con comparaciones y descuidos.

No tienes por qué minimizar lo que sientes pues es tu derecho exigir explicaciones y exclusividad, no te quedes callada, rumiando tu sentir. Habla, toma distancia y enójate.

A tu pareja le toca buscar cómo demostrar arrepentimiento y salvar la relación.