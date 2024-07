Cómo aceptar el fin de una relación y encontrar la fuerza para avanzar

Pregunta: Dra. Simó estoy desesperada, mi esposo me dijo hace unos meses que ya no me amaba, que seguía conmigo porque era una buena mujer, pero que ya no sentía nada por mí.

Le supliqué que no me dejara, se quedó en la casa, pero es como si yo no existiera, él ni siquiera me mira como mujer, él sigue cubriendo todos los gastos que le corresponden, se ocupa de su hija, pero ni me mira.

Hace unos días lo busqué en la cama y me dijo que tuviera dignidad, que si era que yo no entendía, eso me dolió, yo lo amo y quiero salvar nuestra relación, ayúdeme.

Respuesta

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/screen-shot-2024-07-25-at-4.39.46-pm.png

Querida, lamento lo que estás viviendo, pero creo que no podemos salvar algo que hace ya un tiempo murió, tu pareja te lo expresó y sus acciones en el día a día te lo demuestran.

Es momento de aceptar lo que es ya un hecho, no puedes obligarlo a que te ame, pues el amor es un sentimiento que se da de forma involuntaria y es un enorme error querer imponerlo cuando ya la otra persona te habló sobre lo que siente y puso límites.

Si entiendes que no puedes tomar esa decisión, que tu vida no tiene sentido sin el otro, entonces es necesario que asistas a terapia para trabajar la dependencia emocional que has desarrollado hacia tu esposo.

La vida es más que él y es algo que debes aprender para encontrarle sentido a tu existencia y disfrutarla, sin la necesidad de un mal amor.

Como parte del proceso terapéutico trabajarás el valorarte y reconocer que la relación de pareja no puede ser un todo en tu vida.