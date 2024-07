Retorno a la escuela y la prevención de contagios

Aunque todavía faltan semanas para que los niños vuelvan a las aulas, es oportuno recordar, que es en la escuela y el colegio donde ellos permanecen más tiempo para adquirir un contagio.

Si no han completado su calendario de vacunas, el personal no tiene las competencias para un manejo profesional o no se dispone de unas condiciones aceptables de salubridad: calidad del aire, del agua, higiene, sin instalaciones para el ejercicio y la recreación y la presencia de factores de estrés físico y/o psicológico.

El fin de las vacaciones y el inicio de las clases puede convertirse en un tiempo para la enfermedad y no para una vida saludable y un mejor aprendizaje.

Los CDC nos ofrecen unas guías para la prevención de la propagación de las infecciones en los niños desde el Kinder Garden hasta los 12 años, que incluyen acciones diarias en las escuelas y colegios para la prevención de enfermedades respiratorios como la influenza y virus estomacales como el Norovirus; y las bacterianas como el estreptococo que produce las infecciones de garganta.

Seguir reforzando el lavado de las manos. La escuela debe disponer de agua corriente y jabón permanentes para escolares y maestros.

Promover la vacunación de los niños , maestros y personal administrativo para la prevención de las enfermedades evitables por las vacunas .

Disponer de equipos de protección para el personal.

Otras medidas:

Usar meriendas, alimentos y bebidas preparadas preferiblemente en el hogar.

En maternales o cuidos para niños pequeños asegurarse que su personal esté debidamente certificado.

Porque la mayoría de las infecciones respiratorias y gastrointestinales virales o bacterianas que sufren nuestros niños, son el resultado de una contaminación evitable con medidas tan simples como las que hemos enumerado.

