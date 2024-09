¿Cómo soltar después del divorcio, si hay hijos?

Pregunta: Tengo 38 años, una relación muy desgastada, una niña de 9 años, estoy convencida de que debo divorciarme, pero quiero saber cómo aprender a soltar y mantener el contacto cero a pesar de tener una hija.

Respuesta: Soltar es un proceso, una decisión de vida que duele, y aquí es donde muchas personas se frenan, pues entienden que al dar el paso se evitaran el malestar y no es así, aunque estén convencidas de que es lo mejor, esto no significa que estarán libres de sufrir las consecuencias de la desvinculación, por eso, tienes que ser compasiva contigo y no exigirte tanto.

Comenzarás a vivir un día a la vez y a entender que es un proceso de readaptación donde ya no serán tres y donde habrá situaciones que te hagan dudar si estás en lo correcto, en esos momentos te responderás con empatía hacia ti, recordando las razones por las que tomaste esta decisión.

No trates de convencer a nadie sobre tu separación, pues cada quien tratará de llevarte a su terrero sin importarle muchas veces que solo ustedes dos son los que han vivido su proceso y conocen las razones reales del desgaste.

En cuanto al contacto cero, ese solo será parcial ya que la niña aún depende de ambos, por lo que solo hablarás con él lo que concierne a su hija, sin fomentar el desarrollo de cualquier otro argumento. No es que seas grosera, pero no tienes que explicarle lo que estás haciendo pues eso le daría poder, por eso, solo le responderás lo que tenga que ver con su rol paterno.

Deja de seguirlo en las redes y nada de asistir juntos a actividades familiares, permite que el tiempo coloque las cosas en su lugar y comienza a organizar tu mundo.

Si ves que en un par de meses aún te sientes estancada, entonces visita a un buen psicólogo clínico que te acompañe en tu proceso.