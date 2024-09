Tener el dinero a mano, no es tenerlo disponible

Efectivo en el bolsillo o no tener la tarjeta de crédito copada suele darnos la sensación de que aún disponemos de dinero. Nada más engañoso.

Cuando en algún momento nos damos cuenta de que el dinero no alcanza para lo que necesitamos, o hasta para lo que deseamos fervientemente, es porque gastamos por anticipado el dinero que deberíamos tener.

Hay que pagar la tarjeta de crédito y el dinero disponible no me alcanza. Pudieron pasar dos cosas: compré de más o me gasté antes el dinero que había asignado al pago de la amiga plástica.

Dinero disponible

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/06/screen-shot-2024-09-06-at-11.11.52-am.png

Es muy peligroso pensar que el dinero que tenemos en el bolsillo, la cuenta o disponible en la tarjeta de crédito está disponible para gastarlo. Cuando nos llega una situación de gasto electivo solemos contar cuánto tenemos. Lo que deberíamos calcular es cuánto tenemos disponible para esa situación particular.

Solo es disponible si en mi presupuesto tengo una cantidad asignada para dicho consumo.

–Esa es una vida muy rígida, Diego Sosa.

Rígido es que a los pocos días de haber cobrado no tenga la posibilidad de compartir con amigos cuando conlleve un gasto.

Rígido se vive cuando el día de cobro se convierte en el día de pago.

Rígido es no saber de dónde sacaré el dinero para pagar los útiles del colegio de mis hijos.

Rígido es no poder ir con mis hijos a alguna actividad de recreo.

Rígido es tener miedo a enfermarse por no tener con qué pagar las medicinas.

Todo por haberme pasado gastando sin asignar mis ingresos a prioridades que me dan calidad de vida de manera perenne.

Hay personas que ya viven esa rigidez, no se dan cuenta de dónde vino el resultado de vida financiera que están viviendo. ¿Desean tener otra? Casi siempre, pero no quieren cambiar su método de actuar con su dinero para lograr lo que sueñan... por eso se quedan durmiendo y solo sueñan. Viven en rigidez.

Quien desee que su dinero a mano sea disponible tiene que accionar de manera que ese sea el resultado.

