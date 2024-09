Cómo superar la envidia y valorar tus propios logros

Pregunta: Hola Dra. Ana, hace un tiempo sigo su contenido y me encanta. Nunca pensé que le tendría que escribir, pero es la única persona con la que me siento cómoda y por eso hoy me abro con la esperanza de que arroje luz ante mi situación.

Tengo una gran amiga desde la niñez, es mi vecina, a su mamá le digo tía, crecimos juntas y ella es muy notoria en sus notas, en el deporte y en todo lo que hace.

Eso creó en mí un malestar, pues yo no soy tan buena en nada. Ella es el centro de atención, siento que tiene más suerte y no es justo. He llegado a pensar que siento envidia pues cuando veo lo que logra siento hasta odio y le deseo mal.

¿No cree usted que quizás esto me pasa porque no he tenido las mismas oportunidades que ella?

Respuesta

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/12/shutterstock-2400006843.jpg

La envidia es una emoción que está muy ligada a nuestra seguridad y que nos lleva a compararnos con la otra persona, en donde justificamos que los beneficios adquiridos por el otro han sido por suerte, favores sexuales o cualquier situación falsa pero nunca por méritos propios.

La envidia nos nubla, nos llena de resentimiento y no nos permite ver lo bonito que puede tener el individuo, pero peor aún, no nos permite ver lo auténticos que somos nosotros.

Como te explicaba, la base de la envidia es una falta de autoestima que nos hace carentes de visualizar todo aquello bueno que nos rodea y no nos permite valorar en su justa medida lo que desarrollamos en nuestro día a día pues, en tu caso, solo estás enfocada en los logros de tu amiga.

Tú también eres especial, quizás no en las mismas áreas que ella, pero si le quitaras atención y energía podrías visibilizar otras cosas que serían más importantes para ti y ahí invertirías realmente tu esfuerzo para lograr el objetivo.

Compararte o preguntarte por qué no eres como ella no te llevará a tener la solución. Cada quien es como es, podrás aprender mucho de sus logros, pero tú tienes tu forma de adquirir las cosas y eso es lo que te hace especial.