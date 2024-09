Al paso de la vida

Los académicos de la lengua, y especialmente los lexicógrafos, vivimos rodeados de palabras, pero, cuando hablamos de diccionarios, nos vemos obligados a recurrir a las cifras.

Aunque la importancia de un diccionario no se calibra por sus números, sino por cómo elige las palabras y cómo las trata, nunca está de más echar cuentas para conocer la infinidad de pequeñas y grandes piezas que componen el Diccionario del español dominicano (DED), cuya segunda edición pondremos a circular mañana en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Las cifras de un diccionario como el DED pueden llegar a ser abrumadoras. Basta con recordar los años que dedicamos a su construcción y a mantener su vigencia y vitalidad.

Si pensamos en la cantidad de entradas, nuestro DED 2024 ha incorporado 700 nuevas a la nómina de la primera edición; eso supone que hemos superado el umbral de las 11,000 entradas.

En estos años hemos incluido casi 1,900 acepciones nuevas. El Diccionario del español dominicano 2024 atesora más de 20,000 acepciones, que hemos revisado y adecuado una por una. En total, hemos mejorado o actualizado casi 5,000 de estas acepciones.

Las más de 300 nuevas locuciones y frases proverbiales se suman a las que ya teníamos registradas hasta superar las 4,000 en la nueva edición.

Nos propusimos ampliar el número de ejemplos y, en esta segunda edición, hemos añadido casi 3,000 citas de obras literarias, publicaciones periódicas o portales digitales, hasta llegar a los más de 10,000 mil ejemplos que nos muestran cómo funciona cada palabra en la vida real.

Alguna vez se ha descrito el diccionario como un inmenso edificio en el que cada palabra vive en su propio apartamento. Si persistimos en la metáfora, el DED 2024 tiene más de 11,000 apartamentos.

Algunos de ellos tienen una única habitación: los de las palabras para las que solo hemos registrado una acepción; otros apartamentos tienen varias habitaciones, apropiados para las palabras polisémicas.

Hay apartamentos enormes, como esos donde viven el verbo tirar, con sus 17 acepciones y 4 expresiones complejas, o el sustantivo palo, quizás la palabra más extensa del DED, que incluye 11 acepciones, 55 expresiones complejas y 2 frases proverbiales.

No me negarán que las cifras abruman. Imagínense ahora que ninguna de esas palabras y expresiones para quieta; son chiviricas, alebrecadas; tienen vida propia y, sobre todo, no nos pertenecen a los lexicógrafos.

Cuando se asume la construcción de un diccionario, este reto lleva aparejado el desafío de mantenerlo vivo, de ayudarlo a seguirle el paso a la lengua, viva y cambiante, como sus hablantes.

De una parte importante de este trabajo de actualización para la segunda edición del DED dan cuenta las cifras que acaban de leer.

Una parte esencial está en que, a partir de mañana, hemos cumplido con el sueño y el compromiso de poner a su disposición una edición digital del Diccionario del español dominicano, que les permitirá a ustedes consultarlo en línea y a nosotros remozarlo al paso de la vida.

