¿Tener o no tener tarjeta? Ese es el dilema

Se me ocurrió parafrasear a Shakespeare para responder esta pregunta que muchos me hacen y no dejarán de hacerme.

La respuesta depende de la persona. ¿Tienes un martillo y eres un albañil? No es lo mismo que si eres una persona que explota con facilidad y tiendes a agredir. La decisión de tener un martillo en la mano depende de cada uno.

– Los dos quieren el martillo, Diego Sosa.

Sí, pero uno de ellos le saca provecho y el otro, tarde o temprano, tendrá problemas. Si este segundo desea no tener problemas, ya sabe lo que tiene que hacer. No tener el martillo a mano, o aprender a usarlo solo para clavar clavos en donde van.

Las tarjetas de crédito son de gran utilidad si las usamos con asertividad. Si quieres saber todo sobre el uso asertivo de las tarjetas de crédito te invito a mi webinario de septiembre que es sobre el tema. La información está en mis redes @diegososasosa.

¿Qué es usar asertivamente la amiga plástica?

No financiarla : cada centavo usado es pagado. Sin excusas, que sé que hay muchas. Aunque en realidad no llegan a la categoría de disculpas.

: cada centavo usado es pagado. Sin excusas, que sé que hay muchas. Aunque en realidad no llegan a la categoría de disculpas. Pagar antes de la fecha de pago , pero después de la de corte : sus beneficios también lo explico por extenso en el webinario.

: sus beneficios también lo explico por extenso en el webinario. Usar los descuentos que ofrecen : solo comprando lo que de todas formas comprar íamos. No comprar porque cuesta menos. O comprar más porque me estoy ahorrando una parte.

: solo comprando lo que de todas formas íamos. No porque cuesta menos. O más porque me estoy ahorrando una parte. No tener más tarjetas de las necesarias : la cantidad ideal depende de los hábitos de compra.

: la cantidad ideal depende de los hábitos de compra. Cuidar los límites : tanto tener límites que me puedan llevar a consumir más de lo que puedo pagar, como tener las tarjetas siempre al límite no es adecuado.

: tanto tener que me puedan llevar a más de lo que puedo pagar, como tener las siempre al límite no es adecuado. No ponerles servicios que no necesito : las ofertas de servicios extra en la amiga plástica pueden llevar a gastos fantasmas que solo nos restan parte de nuestro poder adquisitivo.

: las ofertas de extra en la amiga plástica pueden llevar a gastos fantasmas que solo nos restan parte de nuestro poder adquisitivo. Tener tantas tarjetas como necesarias : si compro en supermercados y una tarjeta me da descuentos perennes, debería hacer el cálculo de si me sale beneficiosa y tenerla.

: si compro en supermercados y una tarjeta me da perennes, debería hacer el cálculo de si me sale beneficiosa y tenerla. Tener el color adecuado: mientras mayor estatus tenga el color, mayores servicios añadidos tiene la tarjeta. Todo eso cuesta. Si no los uso, no debo pagar por ellos.

Son muchas más las condiciones de asertividad en su uso, es muy poco espacio para poderte dar todos los tips, pero te aseguro que si eres albañil deberías tener un buen martillo, y si eres colérico, deberías saber cómo manejar bien el martillo y cómo no tenerlo en momentos que podrías perder el control.

