¿Te terminaron sin dar explicación? Cuidado con el Ghosting

¿Te ha pasado que estás conociendo a alguien, llevan semanas de mensajes o incluso meses de relación, todo va bien y de repente la otra persona desaparece?

Ya no escribe tanto como antes, ignora tus mensajes, tú no sabes si se terminó o si va a volver en algún momento, la incertidumbre te hunde en un mar de dudas e inseguridades. Se convierte en un ciclo que no cierra y causa mucho dolor. Esto se llama Ghosting, y significa "desaparecer como un fantasma".

Siempre se ha dado este fenómeno de desaparecer ante relaciones no deseadas, pero en la actualidad se trata de romper una relación utilizando la tecnología como medio para cortar todo tipo de contacto de manera repentina, sin previo aviso y sin dar explicaciones.

Pero ¿por qué ocurre? ¿Y quiénes son más vulnerables a caer en esta incómoda situación?

Algunas razones para hacer esto tiene que ver con una carencia de empatía al jugar con los sentimientos ajenos, otras se deben a una cuestión de cobardía, de comodidad o de falta de habilidades sociales.

Muchas personas no saben manejar conflictos ni cómo terminar una relación y les tienen miedo a las conversaciones incómodas; prefieren desaparecer, o por simple desconsideración emocional. A otros les pasa que, les cuesta expresar sus sentimientos y ser claros con lo que desean. Solo dan un clic y ya se terminó

¿Qué te hace más vulnerables al ghosting?

Tener una autoestima insana te lleva a depender más de la validación externa para sentirse valiosos. Esto te dificulta poner límites sanos y tolerar más los comportamientos negativos de otras personas.

Ser demasiado comprensivo, lo que te hace buscar excusas para justificar la conducta de los demás.

Nadie está exento a vivir esta desconsideración, pero puedes prevenirlo:

Desde el primer momento establece tus expectativas muy claras, di lo que quieres y lo que no quieres.

Detecta señales temprano; si notas que alguien desaparece frecuentemente o no es claro en sus intenciones, es posible que esté evitando un compromiso

No inviertas demasiado tiempo y energía emocional muy rápido, ve despacio.

No tengas miedo a confrontar y preguntar qué pasa si notas que se está alejando.

Y si ya fuiste víctima de esto no te culpes, no puedes evitar que te hagan ghosting. Elegir hacerlo es tarea del otro. Renuncia activamente a una explicación y aprende a vivir con la incomodidad del no saber. Para que no caigas en el estancamiento y en una falsa esperanza. Insistir te traerá más frustración.

Sanar del ghosting implica aceptar la realidad, permitiéndote sentir y procesar tus emociones sin culparte, el ghosting refleja más de la otra persona que de ti. Es importante cerrar el capítulo internamente, rodearte de apoyo emocional, evita idealizar a la persona y enfócate en tu sanidad, recuerda que lo que otra persona hace no determina tu valor.