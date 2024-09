El camino hacia la paz interior es aceptar el desamor

Pregunta: Tuve una relación de casi un año y me acostumbré mucho a esa persona. No vi esa chispa de interés de parte de él, pero yo siempre estuve dispuesta a cambiar para que todo estuviera bien.

Siempre tenía poco tiempo para mí, aún lo tengo en mis contactos y él a mí. Quiero borrarlo porque me duele su trato, me demostró que es un inmaduro que no sabe decir las cosas claras, pero no tengo valor de borrarlo. ¿Qué me recomienda para que las cosas duelan menos?

Respuesta

No existe una fórmula para que las cosas duelan menos, lo que sí existe es el camino de la aceptación, donde asumes que no puedes tener el control de las decisiones de la otra persona, como tampoco las respuestas a su falta de interés.

Quedarte esperando para ver si se da el milagro del cambio y te busca, es más dañino.

Lo que te recomiendo es asumir que las cosas no se dieron como esperabas y que tenerlo entre tus contactos, como es el caso de las redes, en este momento no te aporta nada positivo.

Debes priorizar tus sentimientos, malestar y hasta tu sensación de desamor, y darte un voto de confianza, sin esperar respuestas de nadie más.

Así es como se confronta el dolor. Si te fijas, lo deberás asumir, pero con él llegará también la paz que necesitas para seguir adelante.

Cada vez que pienses por qué el otro es como resultó ser, contéstate que no tienes esa respuesta y que lo mejor que ocurrió es haber terminado con alguien que no te valoró como lo merecías.

