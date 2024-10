Gasta del ingreso del mes pasado, no de los que vienen

Las deudas no productivas son esos gastos que no puedes pagar. ( LUIGGY MORALES )

Para poder usar cada centavo que generamos el truco es gastar de lo que ya tenemos, así no pagamos intereses por adelantar el uso.

Claro está, quien usa bien las tarjetas de crédito utiliza por adelantado el dinero sin tener que pagar por ello. Al igual que los que compran una vivienda o hacen un negocio. Pero estos son una rara y asertiva excepción a la regla.

La cuestión es que quien usa el dinero por adelantado está comprando con el dinero de otro, y eso cuesta.

Vivir en un tiempo que las recompensas son tan importantes es una gran desventaja tener disponible dinero de otros. Nos llaman de las instituciones financieras ofertándonos préstamos y tarjetas de crédito. Nos motivan a planificar adquisiciones con ese disponible que nos pondrán en las manos, pero todo eso nos costará.

Paso a paso

Cada situación actual tiene un inicio. Deudas no productivas que no podemos soportar iniciaron con un pequeño paso. Y el segundo paso fue en la dirección contraria. Te explico el primero un poco más adelante.

El segundo fue utilizar el dinero que me ganaré posteriormente. Una tarjeta de crédito me pone en mano adquisiciones que no podría hacer con mi ingreso de este mes.

Por no esperar, comprometí parte de lo que me ganaré. Como es un carrusel, no notaré el problema. Lo que compre el siguiente mes lo pago con el ingreso del mes más adelante.

El problema viene cuando quiero o necesito más dinero del que puedo disponer el mes siguiente. Por ejemplo, si gano mil dólares estoy gastando 500 en las tarjetas, estoy al límite, pero se me ocurre un gasto mayor o necesito parte del efectivo para un gasto obligatorio, como una medicina.

Ya no podré pagar los quinientos este mes, o necesitaré 700 para poder pagar el próximo. Inicia la rueda de la fortuna a dar vueltas de manera que será difícil bajarme de ella.

Aquí es donde me toca hablar del primer paso no dado. No tengo para esa medicina o ese gusto porque no guardé de lo que ya me gané. Es simple, para gastar bien con la tarjeta de crédito, debo haber hecho un ahorro que convertí en patrimonio.

Buen uso del dinero

La pregunta que me debo hacer, principalmente si soy independiente: si el mes próximo no tuviese ingresos, ¿pudiera pagar mis compromisos? Dependiendo de la respuesta será tu nivel de ansiedad o tranquilidad.

Otro ejemplo del buen uso del dinero por adelantado es cuando tomamos un préstamo para la vivienda bien calculado. No estamos usando dinero de más, sino que sustituimos lo que pagaríamos de alquiler por una cuota bancaria.

Es lo que llamo un préstamo superproductivo, lo promuevo para que cada uno tenga su techo propio sin tener ningún tipo de carga.

Si quiero vivir cada día mejor, debo crear patrimonio, no compromisos. El dinero que pongo a trabajar para mí, aumenta mis ingresos; el que comprometo por adelantado, disminuye mi calidad de vida.

